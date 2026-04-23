花蓮賞鯨船外海驚見浮屍 海巡懷疑是日前台東落海釣客

花蓮多羅滿賞鯨船今天上午載國內外遊客出海賞鯨，離港約30分鐘後，在距岸約4浬外海處，發現一具漂浮的遺體，船長立即通報；海巡人員前往處理，初步經由照片辨識，懷疑是日前在台東落海的釣客，已聯繫家屬前來指認，希望幫亡者早日找到回家的路。

賞鯨季節展開，多羅滿賞鯨船班上午10時從花蓮港載著50名國內外遊客出港往南航行，大約半小時，就在4浬外海處發現有一群飛旋海豚躍出海面，讓遊客興奮不已；但賞鯨船離開海豚不久，船員發現海面上有漂流物，靠近一看，竟然是一具浮屍，船長立即通報海巡署，在保持安全距離在現場控護。

海巡署接獲通報後，派遣巡防艇前往處理，為一具男性浮屍，經聯繫近日通報落海失蹤的案件家屬，透過照片初步指認，懷疑是日前在台東三仙台海域落海的釣客，已聯繫家屬前來指認。

多羅滿賞鯨公司表示，當時在海上發現浮屍後，船長立即依法通報，也帶領全船人員致意與祝禱。在船上的黑潮海洋文教基金會解說員也向旅客說明，台灣傳統海洋文化，在海上遇見逝者，必須敬畏與體諒，這是討海人對生命的敬意，若能幫助回家，更是一件功德無量的善行，且可以庇佑航行的平安。

多羅滿表示，這次航程不只是自然觀察，更是一段省思生命的特殊歷程，返航下船時，特地依照民間習俗為每位旅客準備具有去邪避禍、趨吉避凶用意的紅包袋壓驚，多數旅客都表示理解與敬重。

花蓮多羅滿賞鯨船今天出海時，在外海發現一具浮屍，協助通報處理，盼助逝者早日找到回家的路。圖／多羅滿賞鯨公司提供