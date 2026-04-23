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台東鹿野高台飛行傘意外 女子墜落邊坡左腳開放性骨折送醫
台東縣鹿野鄉鹿野高台今天中午發生飛行傘意外，一名年約60餘歲女性遊客於起飛過程中失敗，墜落約15公尺邊坡，造成左腳開放性骨折，所幸意識清楚，經消防人員救援後送醫治療。
警消指出，案發地點位於鹿野高台，現場一名女性遊客於進行無動力飛行傘活動時，在起飛準備過程中不慎失敗墜落，初步疑似左腳扭傷，後續確認為開放性骨折。
消防局獲報後，立即調派鹿野、延平分隊及關山大隊，共出動4車7人前往救援，並同步通報警方、觀光發展處、教育處及交通部觀光署縱谷國家風景區管理處等單位。
救援人員表示，傷者墜落於約15公尺邊坡處，現場立即展開低所救助作業。約於下午13時許接觸傷者後，確認其為63歲南投籍女性，意識清楚，但左腳踝為開放性骨折。
搜救人員隨即以長背板進行人力搬運，將傷者移至安全處進行包紮與初步處置。傷者於14時05分由救護車送往台東馬偕紀念醫院進一步治療，詳細事故原因仍待釐清。
消防單位提醒，從事飛行傘等高風險戶外活動，應充分評估天候、地形及自身狀況，並於專業人員指導下操作，以確保安全。
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