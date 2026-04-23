影／台南中西區平房焦屍「家屬無法確認身分」 檢指示比對DNA並解剖

46歲陸姓女子獨居在台南市中西區一間平房，近日原本要與弟弟吃飯，昨天卻疑似在屋內燒成焦屍；檢察官今天上午會同消防局火調科進入火場調查，中午會同家屬相驗，因家屬無法確認遺體就是陸女，檢察官指示採集家屬DNA比對，並等待火調科報告出爐，再擇期解剖。

台南市消防局昨天下午4時2分接獲報案，中西區青年路14巷內一間平房2樓冒出大火，立即派遣中正等分隊共22車47人趕往，於4時27分撲滅火勢；由於現場土地為王姓地主所有，初步獲報房屋都是空屋，但消防5時入內處理殘火，發現一具焦屍，已經被大火燒至面目難認。

據了解，現場房屋原本為國有財產署的土地，王姓地主買下土地後，已對房屋住戶提起拆屋還地訴訟，原本住戶多半已離開；王表示，他與這些住戶沒有租賃關係，雖然有訴訟，但他也不曉得是誰留在房屋內尚未離開，不少鄰居也以為該間平房的2、4、6號都已成空屋。

經警方調查焦屍所在房屋的門牌號碼地址，確認有一名46歲陸姓女子設籍，輾轉聯繫上陸女弟弟，請他前往認屍；據指出，陸女弟弟之前至中國大陸工作定居，一年多前返台，原本要跟姊姊相約要一起吃飯，沒想到會發生大火，導致天人永隔，陸女妹妹則一直住在高雄。

陸女弟弟對於已經被大火燒到性別、面目、體型難辨的焦屍，表示無法確定是姊姊；警方通知妹妹到場，妹妹憑印象中查看遺體的各處特徵，也表示無法確認焦屍是姊姊。

檢察官今天上午9時會同消防局火調科人員返回火場，確認勘查起火戶為4號，起火處位於2樓；由於大火也將屋內燒得面目全非，確切起火原因是電線走火或另有其他狀況，火調科尚在釐清中，詳細起火原因仍待正式調查報告出爐。

檢察官中午會同法醫、家屬相驗，雖然現場排除他殺、外力介入致死等跡象，屋內平時只有陸女居住，研判死者應是陸女，但家屬無法確認身分；檢察官指示採集家屬DNA比對遺體身分，並待火調科報告出爐，再擇期解剖。

因陸女弟弟、妹妹（坐著）無法確認焦屍就是陸女，檢察官指示採集家屬DNA比對，並等待火調科報告出爐，再擇期解剖。記者袁志豪／攝影

因陸女弟弟、妹妹（坐著）無法確認焦屍就是陸女，檢察官指示採集家屬DNA比對，並等待火調科報告出爐，再擇期解剖。記者袁志豪／攝影