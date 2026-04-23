從查緝到重生 金門地檢署推「全人康復」課程斷毒品惡性循環

金門地檢署推動毒品防制不只強調查緝，更將重心延伸至戒癮與復歸，配合台灣高等檢察署115年度「施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫」，規劃系列課程，昨進行第二場次，透過專業引導協助施用毒品者強化戒癮動機，降低復發風險，逐步重建生活。

政府自民國106年推動「新世代反毒策略」，目前進入第三期（114至117年），以「阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯」為核心目標。除持續強化查緝能量，也同步擴大醫療輔導與社區支持系統，試圖補足過去偏重打擊、忽略復歸的缺口。「全人康復計畫」要以幫助施用毒品者提升戒毒動機、降低使用頻率、重建健康生活習慣，進而採取有效預防措施，避免復發，協助個案順利復歸社會為目標，是政府反毒、戒毒策略中一項重要計畫。

金門地檢署檢察長趙燕利表示，過去在台高檢署的緝毒體系工作時深刻體會，若僅仰賴上游查緝，而未能協助施用者真正戒除毒癮，需求端不減，毒品問題仍將反覆出現，形成惡性循環。他指出，毒品防制不能只靠打擊，更需從「人」出發，協助個案擺脫依賴，才是長遠之計。

趙燕利也提醒參與課程的個案，戒癮過程不宜設定過高目標，以免因挫折感中斷努力，建議從日常小改變著手，逐步建立自我覺察與正向回饋機制，累積改變的力量，並珍惜緩起訴期間的治療機會，為人生重新開啟可能。

此次課程邀請社團法人台灣露德協會副秘書長古佳蓓授課，進行「藥癮減害與戒治」課程，協助個案覺察自身與藥物的關係，透過理性評估利弊得失，提升自我控制能力，並強化在面臨誘惑與壓力時的因應策略；課程中古佳蓓以實務引導與互動討論進行，希望透過課程中的引導，學習不被物質帶著走，進而幫助大家找到適當的復元之路，拿回生活主控權並學會安全防護。

金門地檢署表示，未來將持續深化「全人康復計畫」，結合醫療、心理與社會支持資源，優化緩起訴多元處遇模式，期望降低再犯率，協助個案脫離毒品束縛，順利回歸家庭與社會。

金門地檢署推動藥癮減害課程 ，昨進行第二場次，透過專業引導協助施用毒品者強化戒癮動機，降低復發風險，逐步重建生活，金門地檢署檢察長趙燕利表示，毒品防制不能只靠打擊，更需從「人」出發，協助個案擺脫依賴，才是長遠之計。圖／金門地檢署提供

金門地檢署推動藥癮減害課程 ，昨進行第二場次，邀請社團法人台灣露德協會副秘書長古佳蓓授課，主講「藥癮減害與戒治」課程。圖／金門地檢署提供

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