「全台最爛道路」變救命戰場！南投警消跨山頭接力 搶30分鐘黃金時間

南投仁愛投89線力行產業道路，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱，當地部落有居民心臟突發不適，雖通報119，但救護車上山逾1小時，轄區員警獲悉後驅車協助，跨越山頭與救護車「生死接力」，成功協助居民及早就醫。

投89線力行產業道路是力行、紅香等部落對外的重要聯絡道路，但因沿線邊坡地質脆弱、裸露，路況欠佳，縣府近年持續投入改善路況，但成效有限，部分路段仍難擋豪雨，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱。

不料，近日當地部落有居民心臟突發不適，因全身癱軟無力狀況危急，親友求援通報警消，但因地處偏遠且山路崎嶇，救護車上山車程逾1小時，轄區員警獲悉後，主動以巡邏車載運，跨越山頭與救護車接力將人送醫。

仁愛警分局表示，當地員警江主恩獲報轄內蔡姓居民突發心臟不適，認為情況十分危急，考量事發地點地處偏遠，救護車趕往需時甚久，為搶抓黃金救援時間，當即以巡邏車載運下山，並在投89線42K處與救護車交接。

而江員當機立斷並在艱困地形中處變不驚，展開跨越山頭的「生死接力」救護，使送醫時間縮短近半小時，成功協助民眾及早就醫，展現高度專業與同理心堪為表率，家屬對員警跨越險阻、機警處置也向警方表達感謝。

仁愛山區部落居民心臟突不適，當地員警載他驅車行駛投89線，跨越山頭與救護車接力協助就醫。圖／仁愛警分局提供

仁愛山區部落居民心臟突不適，當地員警載他驅車行駛投89線，跨越山頭與救護車接力協助就醫。圖／仁愛警分局提供

仁愛山區部落居民心臟突不適，當地員警載他驅車行駛投89線，跨越山頭與救護車接力協助就醫。圖／仁愛警分局提供