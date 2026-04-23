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苗栗市英才路開車自撞翻了1圈半 又是酒駕男公共危險法辦
35歲黃姓男子昨天晚上8點多駕駛廂型車在苗栗市英才路，自撞路邊石墩後翻了一圈半，他受輕傷自行爬出車外，警方測得呼氣酒精濃度每公升0.83毫克，全案依公共危險罪嫌究辦。
苗栗市英才路段昨晚8點多發生廂型車自撞路邊石墩翻覆事故，苗栗警分局北苗派出所獲報到場處理，車子側躺在路旁，黃姓駕駛自行爬出車外，輕傷並無大礙，並未波及其他用路人。
警方初步調查，黃男駕駛廂型車在英才路南往北直行，行駛至左轉處，車子先撞及路邊石墩後轉了一圈半，黃男酒測值0.83，警方依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，苗栗分局呼籲切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，也請民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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