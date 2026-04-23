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大義滅親！國中生檢舉父母沉迷毒品…雲林警逮1毒販

中央社／ 雲林縣23日電

雲林縣警察局刑警大隊去年12月接到1名國中生檢舉信函，指父母長期沉迷毒品，家庭完全變樣，尋求警方協助。警方依據線索追查，4月初逮捕1名販毒嫌犯。

雲林縣警察局今天舉辦115年全國肅槍、安居緝毒及詐欺專案成果發表記者會，雲林縣長張麗善到場檢視證物並頒發破案獎金。

刑大偵二隊長林慧芳表示，警方去年12月接獲一名國中生檢舉信函，信件內提到父母沉迷海洛因，短短一年半，家庭已經完全變樣，因此尋求警方協助。

警方循線追查毒品販賣者，4月初在斗六市逮捕嫌犯，並查獲海洛因、安非他命、俗稱「喵喵」的卡西酮以及依托咪酯分裝場設備等證物；嫌犯移送法辦。

張麗善表示，在警方努力之下，在肅槍、緝毒和打詐方面都有好成績，其中打詐，去年4月份詐騙逾新台幣6000萬元，而今年4月起至今3000多萬元，金額明顯下降，感佩警方積極查緝精神，守護民眾生命財產不遺餘力。

根據雲林縣警察局統計，在專案期間共查獲槍砲案件8件、15人，而緝毒方面，共計查獲各類毒品藥頭80名，其中依托咪酯藥頭36人、其他類型藥頭44人，還查獲喪屍煙彈毒品分裝廠共6處、查扣販毒不法所得共103萬多元。

至於打詐方面，共計查獲假網拍犯嫌15件20人、聲押6人、羈押6人及詐欺通緝犯38人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

圖為學生示意圖。圖／AI生成
圖為學生示意圖。圖／AI生成

販毒 警察 毒品

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