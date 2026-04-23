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中壢63歲婦縱貫路騎機車無視兩段左轉 79歲長者閃躲摔車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢區63歲吳女今日上午騎機車自中華路一段往中壢方向，未依規定二段式左轉精忠街，此時中華路一段對向機車騎士79歲邱男煞車不及碰撞衍生交通事故，吳女、邱男和後座77歲都挫傷，經雙方酒測為0，警方表示肇事詳細肇事原因尚待釐清。

中壢交通分隊今日上午9時35分許獲報，在中華路一段有交通事故發生，立即派員到場。分局長林鼎泰表示，用路人應確實依規定採二段式左轉，切勿貪圖一時方便而直接跨越車道，以免與對向來車發生衝突，增加事故風險。

網路平台發文描述事故，網友強調先不談誰對誰錯，事故發生當下最重要的是立即停車、報警、拍照並妥善處理，不是因為害怕而離開現場，路人已於第一時間報警處理。

婦人疑違規直接左轉（左上），紅色機車騎士閃躲不及。記者鄭國樑／翻攝
婦人疑違規直接左轉（左上），紅色機車騎士閃躲不及。記者鄭國樑／翻攝

長者 交通事故 機車騎士

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