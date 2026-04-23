曳引車疑似因駕駛精神恍惚偏離車道，朝中央分隔島施工中的捷運綠線高架橋石墩猛撞。圖：讀者提供

桃園市大園區三民路二段昨(22)日上午8時46分許發生捷運高架橋石墩遭撞事故，一台曳引車疑似因駕駛精神恍惚偏離車道，朝中央分隔島施工中的捷運綠線高架橋石墩猛撞，並波及對向車道的自小客車。大園警分局獲報到場處理，並將貨運曳引車43歲謝姓駕駛送傷送醫。

遭撞的橋墩，初步檢視僅有表面磨損，並沒有造成結構損害。圖：讀者提供

大園交通分隊表示，謝姓駕駛沿大園區三民路二段直行往南行駛，疑似精神恍惚偏離車道，撞擊中央分隔島之捷運工程石墩，並波及對向車道61歲陳姓男子駕駛之自小客車。警方獲報立即到場處理，並實施交通管制，將受傷的肇事駕駛送醫，被波及的自小客車僅車輛毀損，駕駛無大礙。經警方實施酒測檢查，當事人酒測值均為0，有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。警方呼籲，開車上路應注意身體狀況，切勿疲勞駕駛，以免發生危險。

捷運工程局則提到，事故發生當下，現場交通維持人員立即協助排除。至於遭撞的橋墩，初步檢視僅有表面磨損，並沒有造成結構損害。詳細的肇事原因待警方調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】大園曳引車朝桃園捷運綠線高架橋猛撞 對向小客車遭波及