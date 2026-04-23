快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

男子與友人互毆遭警管束突失意識 嘉檢相驗內臟破裂疑為致命傷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

新北市陳姓男子4月18日凌晨與周姓友人酒後發生口角並互毆，經警方到場實施管束帶回，過程中陳男突然失去意識，送醫後不治死亡 。檢警昨日完成解剖相驗，發現死者內臟破裂並有內出血情形，確切死因仍待鑑定 。

檢警調查，年約41歲的陳男於18日凌晨與約40歲的周男發生糾紛 。兩人聲稱18日與友人南下購買鳳梨，先吃飯喝酒，隨後在車上因故爆發口角進而互毆 。北鎮派出所員警於凌晨1時40分許接獲報案趕抵現場，因陳男情緒失控，警方以手銬進行約束管束 。

當日凌晨2時36分許，警方發現陳男在管束過程中突然失去意識，緊急送醫搶救後仍於18日上午宣告不治 。檢方於18日上午進行初步相驗，發現死者外觀有擦挫傷 。

檢警於22日上午進一步安排解剖，初步發現陳男內臟有破裂損傷，並伴隨內出血情形 。地檢署表示，死者確切死因尚待毒藥物檢驗及正式解剖鑑定報告出爐後，才能釐清是因互毆傷勢、酒後意外或其他因素所致 。

新北男酒後互毆遭警帶回管束，突身體不適送醫不治檢警解剖釐清。圖／本報資料照片
新北男酒後互毆遭警帶回管束，突身體不適送醫不治檢警解剖釐清。圖／本報資料照片

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

失控

延伸閱讀

轎車自撞路邊大貨車釀2死 駕駛棄車逃逸被查獲 肇事原因說不清

積欠房租不滿催討！北市萬華租客友人攻擊房東等釀2傷 警逮3人送辦

影／太扯！香爐蓋從天而降砸傷機車夫妻影像曝 警追查來源

影／「氰化物」字條虛驚 環境部毒災應變隊2次採驗確認無毒化物

相關新聞

獨／保五警開槍案延燒！總隊長內部信引反彈 基層質疑「自願優先」破壞排序

保安警察第五總隊高雄仁武營區槍響事件延燒，本報再接獲爆料，怒指外調名單於公布前即開放「自願支援」優先選填，造成排序失衡，另質疑維持總隊勤務必要內勤人員免外調且資格不符者仍留任，甚至利用關係運作規避，引爆不公平黑箱爭議全面升溫。

男子與友人互毆遭警管束突失意識 嘉檢相驗內臟破裂疑為致命傷

新北市陳姓男子4月18日凌晨與周姓友人酒後發生口角並互毆，經警方到場實施管束帶回，過程中陳男突然失去意識，送醫後不治死亡 。檢警昨日完成解剖相驗，發現死者內臟破裂並有內出血情形，確切死因仍待鑑定 。

轎車自撞路邊大貨車釀2死 駕駛棄車逃逸被查獲 肇事原因說不清

台中市龍井區中華路21日下午發生轎車撞上路邊大貨車案，車上一女一男兩名乘客送醫後因傷重不幸去世，陳姓駕駛則在肇事後逃逸。警方經過積極查緝，昨天下午持檢察官開出的拘票在梧棲將他查獲到案，上午偵訊後依肇事逃逸致人死傷及過失致死罪嫌移送法辦，另也為他抽血，以進一步了解是否涉嫌毒駕。

新竹遠東化纖廠2025氣爆奪2條人命19傷 監察院揭露「監管盲區」

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，監察院調查主因是熱媒油泵浦壓力表「導管」發生金屬疲勞斷裂，致熱媒油洩漏，並遇熱引爆。監察院調查後提出4項重點，包括應建災害事故介接平台，並改善職安與消防雙軌通報漏洞。

影／行人走一中商圈斑馬線險被撞！涉案駕駛不滿被嗆竟下車推人

有網友昨天在網路平台Threads分享，一輛休旅車行經一中商圈一處行人穿越道時，當時有兩名行人走在斑馬線上，但休旅車未禮讓，險些撞上，其中一人拍車身提醒，未料引發駕駛不滿，違規將車停在斑馬線上，下車理論，還推擠行人，二分局表示，駕駛行為已違反相關法令，建議民眾向派出所報案。

女警產後大出血離世…民眾愛心超預期 中正一分局：「安安」愛心捐款停收

任職北市警中正一分局的兩線二星警務員陳芊雯，18日喜迎女兒「安安」誕生，孰料因產後大出血，經急救一天無效，20日凌晨離開人世，年僅36歲。警方和警察之友會中正第一辦事處考量她年資尚淺，相關撫卹有限，發起募款計畫，消息在網上曝光外界善款大量湧入，二單位今天緊急發出聲明，針對「安安」的愛心捐款活動，因善款已遠超預期，為確保資金運用透明與嚴謹，即刻起停止收受匯款，並將協助家屬設立信託專戶專款專用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。