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男子與友人互毆遭警管束突失意識 嘉檢相驗內臟破裂疑為致命傷
新北市陳姓男子4月18日凌晨與周姓友人酒後發生口角並互毆，經警方到場實施管束帶回，過程中陳男突然失去意識，送醫後不治死亡 。檢警昨日完成解剖相驗，發現死者內臟破裂並有內出血情形，確切死因仍待鑑定 。
檢警調查，年約41歲的陳男於18日凌晨與約40歲的周男發生糾紛 。兩人聲稱18日與友人南下購買鳳梨，先吃飯喝酒，隨後在車上因故爆發口角進而互毆 。北鎮派出所員警於凌晨1時40分許接獲報案趕抵現場，因陳男情緒失控，警方以手銬進行約束管束 。
當日凌晨2時36分許，警方發現陳男在管束過程中突然失去意識，緊急送醫搶救後仍於18日上午宣告不治 。檢方於18日上午進行初步相驗，發現死者外觀有擦挫傷 。
檢警於22日上午進一步安排解剖，初步發現陳男內臟有破裂損傷，並伴隨內出血情形 。地檢署表示，死者確切死因尚待毒藥物檢驗及正式解剖鑑定報告出爐後，才能釐清是因互毆傷勢、酒後意外或其他因素所致 。
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