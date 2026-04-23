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劍指幽靈人口選舉賭盤 竹市警防制暴力介選查賄制暴提前開跑
由於轄區曾傳出賄選買票與選舉暴力案件，距離新竹市地方公職人員三合一選舉投票日雖然還有7個多月，新竹市警察局第一分局為淨化選風、防制暴力介選，召開選舉查賄制暴期前會議，除召集所轄5名派出所所長、偵查隊各外勤小隊長外，也會同刑警大隊綜合研討偵查技巧。
新竹市警一分局指出，轄內市議員選舉區計有北區及西區，北區市議員應選九席、西區應選二席，里長選舉部分應選45人，在過去幾屆地方選舉中競爭激烈賄聲賄影，偶有傳出賄選買票傳聞，亦曾經生候選人遭受不明攻擊，雖然目前選情尚未白熱化，但擬參選人皆已呈備戰狀態，警方為能讓本次選舉順遂，全員皆已上緊發條，同時超前部署全力投入選前各項安全維護及查察賄選布建情資等工作，藉由這次會議提前擬定策略並落實執行。
新竹市警察局局長陳源輝在例行局務會議中指示，為能讓警方了解到查賄制暴工作重要性及執法技巧，並提升查察賄選的偵查能力，由刑大派員至各分局利用勤教時間進行宣講，針對各類賄選態樣、幽靈人口、選舉賭盤等選舉期間易發生的不法活動，教導派出所員警如何情資布建及如何精進查緝技巧，讓查賄制暴之網能涵蓋於新竹市的各個角落，達成淨化選風防制暴力介選的任務。
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