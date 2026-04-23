轎車自撞路邊大貨車釀2死 駕駛棄車逃逸被查獲 肇事原因說不清

台中市龍井區中華路21日下午發生轎車撞上路邊大貨車案，車上一女一男兩名乘客送醫後因傷重不幸去世，陳姓駕駛則在肇事後逃逸。警方經過積極查緝，昨天下午持檢察官開出的拘票在梧棲將他查獲到案，上午偵訊後依肇事逃逸致人死傷及過失致死罪嫌移送法辦，另也為他抽血，以進一步了解是否涉嫌毒駕。

據了解，陳姓駕駛（52歲）21日下午駕車沿中華路三段往中山二路方向行駛，因不明原因突然偏駛至路肩，撞上路邊停放的大貨車車尾。因撞擊力大，車上一男一女兩名乘客（均約55歲）由消防人員破壞車體後救出。男子坐後座，女子則坐在右前座，兩人都因傷重已無呼吸心跳送醫，後來都因傷重不治。

警方調閱監視器，發現轎車雖因撞擊力量大，前段幾乎全毀，但陳姓駕駛仍下車後自行離去。警方根據相關線索追查，發現陳姓駕駛肇事後僅受擦挫傷，徒步離開，後來找朋友載他回龍井住家，昨天下午則騎機車到梧棲，警方在梧棲台灣大道附近將他查獲。

陳姓駕駛說，會自行離開現場是因肇事後心理害怕，並想找人報案，心裡也想著這一、二天就要主動到案，沒想到已被警方查獲。他說，車上兩人都是他的友人，當天未喝酒，但為何會肇事則說他也不知道。

烏日警分局呼籲：駕駛人發生交通事故致人受傷切勿擅自離開現場，應停留於現場協助救護傷者並報案配合警方調查，違者將涉犯刑法第185-4條發生交通事故逃逸罪，處六月以上五年以下有期徒刑。切勿因一時疏忽或心存僥倖而選擇逃逸，不僅無法逃脫法律制裁，且將承擔更重的刑事責任。