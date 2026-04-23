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新竹遠東化纖廠2025氣爆奪2條人命19傷 監察院揭露「監管盲區」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，監察院調查主因是熱媒油泵浦壓力表「導管」發生金屬疲勞斷裂，致熱媒油洩漏，並遇熱引爆。監察院調查後提出4項重點，包括應建災害事故介接平台，並改善職安與消防雙軌通報漏洞。

監察院對於遠東化纖總廠氣爆案提出調查4項重點。第一，遠東化纖總廠熱媒油導管已造成多次事故並停工，職安署僅將該高風險導管列為「一般化學設備之附屬設備」，而非屬法定「危險性設備」，肇致該導管自啟用以來長期處於無檢狀態，僅憑「目測」難見導管於包覆保溫棉層下的金屬疲勞或裂痕，勞動檢查單位亦欠缺法令據以實施安全查核，成了監管盲區。

第二，監察院指出，遠東化纖總廠10年內發生5件重大職災，本次氣爆前，職安署對該廠檢查高達129場次，裁處罰鍰68次，金額累計達887萬元，並處以12場次部分停工，工安前科累累，然而該廠長期職場安全文化未見轉型，相關事故一再重演，勞動檢查單位陷入「高頻檢查、低效改善」之執法困境。

第三，熱媒油洩漏地點「棉六廠棉六科」於事故前竟漏未被列為公共危險物品場所，僅列管「棉六廠重九科」為公共危險物品一般處理場所。兩廠科雖分屬兩棟相連建築，但內部製程管線高度連接，應視為一體，棉六科長期脫離消防法規嚴格監管，最終在監察院立案調查後，去年9月才更正認定並裁罰5萬元，待檢討改進。

第四，監察院指出，跨機關風險資訊勾稽與橫向聯繫機制，仍有精進空間。現行「職災通報向中央職安署」與「火災報案向地方消防局」雙軌並行，導致消防局與職安署對該廠歷年事故掌握存有數據落差，無法瞭解廠區真實的高風險全貌；而地方各局處本位主義，也缺乏跨域預警能力。

監察院強調，政府本一體，行政院應督促勞動部、內政部及地方政府，研議建立跨機關的「災害事故資訊介接平台」，將環保違規如化學洩漏異味、消防救災紀錄與勞動檢查數據相互勾稽，使各機關掌握資訊一致，落實動態風險監控，以積極保障勞工生命財產安全。

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供

監察院指出，熱媒油洩漏地點「棉六廠棉六科」於事故前竟漏未被列為公共危險物品場所，僅列管「棉六廠重九科」為公共危險物品一般處理場所。兩廠科雖分屬兩棟相連建築，但內部製程管線高度連接，應視為一體。圖／新竹縣消防局提供
監察院指出，熱媒油洩漏地點「棉六廠棉六科」於事故前竟漏未被列為公共危險物品場所，僅列管「棉六廠重九科」為公共危險物品一般處理場所。兩廠科雖分屬兩棟相連建築，但內部製程管線高度連接，應視為一體。圖／新竹縣消防局提供

人命 監察院 新竹縣 遠東紡織廠

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