影／行人走一中商圈斑馬線險被撞！涉案駕駛不滿被嗆竟下車推人

有網友昨天在網路平台Threads分享，一輛休旅車行經一中商圈一處行人穿越道時，當時有兩名行人走在斑馬線上，但休旅車未禮讓，險些撞上，其中一人拍車身提醒，未料引發駕駛不滿，違規將車停在斑馬線上，下車理論，還推擠行人，二分局表示，駕駛行為已違反相關法令，建議民眾向派出所報案。

第二警分局表示，根據網路影片顯示，休旅車駕駛將車輛停在車道行人穿越線上，違規事實明確，已違反道路交通管理處罰條例第55條第1項規定，汽車駕駛人，臨時停車於行人穿越道上，可處300元以上600元以下罰鍰，因影片未呈現違規日期、時間，致無法逕予告發。

二分局指出，有關未禮讓行人部分，因影像未能完整呈現，仍待進一步釐清。

另外，休旅車駕駛動手推人的行為，已恐涉及傷害罪或社會秩序維護法，呼籲影片中被害人可就近報案，將依法調查究辦。

二分局指出，已透過官方帳號Threads平台回應相關討論，鼓勵網友若目擊交通違規或相關案件，可檢附完整影像，包含清楚之日期、時間及違規過程上網提出檢舉，以利警方依規定查證並依法舉發。

第二警分局長鍾承志呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行並確實禮讓行人，共同維護行人安全；若現場發生交通糾紛或危險情形，請民眾立即撥打110報案，由警方到場協助處理，以確保自身安全並避免衝突擴大。