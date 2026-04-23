女警產後大出血離世…民眾愛心超預期 中正一分局：「安安」愛心捐款停收

任職北市警中正一分局的兩線二星警務員陳芊雯，18日喜迎女兒「安安」誕生，孰料因產後大出血，經急救一天無效，20日凌晨離開人世，年僅36歲。警方和警察之友會中正第一辦事處考量她年資尚淺，相關撫卹有限，發起募款計畫，消息在網上曝光外界善款大量湧入，二單位今天緊急發出聲明，針對「安安」的愛心捐款活動，因善款已遠超預期，為確保資金運用透明與嚴謹，即刻起停止收受匯款，並將協助家屬設立信託專戶專款專用。

中正一分局表示，本案起初是基於同事情誼，在取得家屬同意後，原規劃由熟識警友發起關懷，性質屬於對特定對象的贈與，然而，相關資訊經社群平台與媒體轉載，社會大眾熱烈響應，近期湧入大量匯款，甚至出現多筆僅註明「安安加油」、「安安平安長大」等未署名的匿名款項。

警方指出，為避免外界對資金性質及流向產生疑義，並落實整體作業的透明與合規，決定立刻暫時關閉收款帳戶，後續將主動聯繫主管機關說明，並配合相關法規辦理行政程序。

針對後續款項管理，警方強調正積極協助家屬設立「安安」專屬信託專戶，目前收到的所有各界款項，未來將在公正第三人（律師）的見證下，全數轉入該信託帳戶統一管理，確保每一分善款皆專款專用於安安的醫療、復健、生活及未來教育所需。

此外，為回應社會期待，警方未來將彙整捐贈者名單，並在依法規及尊重當事人意願的前提下，適度揭露款項金額以提升透明度。

中正一分局最後感謝各界在艱難時刻給予家屬的力量，這份愛心將成為孩子成長最溫暖的後盾，捐款民眾若有任何疑義，可致電中正第一分局行政組（02-23117821）進一步洽詢。