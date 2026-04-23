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影／蘆洲永安大橋他追撞前方車陣 警方處理車禍查獲槍枝毒品毒駕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市楊姓男子日前開車在蘆洲區永安大橋追撞前車，警方到場處理時意外發現他的車內有2把改造手槍和1包海洛因，唾液毒品快篩顯示毒駕涉犯公共危險罪嫌，員警到他的住處又搜出3包海洛因和安非他命。

案發於15日上午8時許，銜接國道1號、台64線快速公路、跨越二重疏洪道的永安大橋蘆洲端下橋匝道容易塞車，45歲楊姓男子疑因吸毒開車恍神追撞前芳停等紅燈車輛，無人受傷。

警方獲報前往處理車禍，卻在楊男車內包包找到2把改造手槍、23發子彈、1包海洛因（1.1公克），當場將他上銬逮捕，唾液快篩呈現海洛因及安非他命毒品陽性反應，依規定開單舉發並扣押車輛。

員警經楊男同意前往他的住處查看，又找到3包海洛因12.7公克及安非他命30.8公克。改造手槍經送到新北市警察局檢測確認具殺傷力，警詢後將楊男依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市楊姓男子日前開車在蘆洲區永安大橋追撞前車，警方到場處理時意外發現他的車內有2把改造手槍和1包海洛因，唾液毒品快篩顯示毒駕涉犯公共危險罪嫌，員警到他的住處又搜出3包海洛因和安非他命。記者林昭彰／翻攝
新北市楊姓男子日前開車在蘆洲區永安大橋追撞前車，警方到場處理時意外發現他的車內有2把改造手槍和1包海洛因，唾液毒品快篩顯示毒駕涉犯公共危險罪嫌，員警到他的住處又搜出3包海洛因和安非他命。記者林昭彰／翻攝

新北市楊姓男子日前開車在蘆洲區永安大橋追撞前車，警方到場處理時意外發現他的車內有2把改造手槍和1包海洛因，唾液毒品快篩顯示毒駕涉犯公共危險罪嫌，員警到他的住處又搜出3包海洛因和安非他命。記者林昭彰／翻攝
新北市楊姓男子日前開車在蘆洲區永安大橋追撞前車，警方到場處理時意外發現他的車內有2把改造手槍和1包海洛因，唾液毒品快篩顯示毒駕涉犯公共危險罪嫌，員警到他的住處又搜出3包海洛因和安非他命。記者林昭彰／翻攝

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新北市楊姓男子日前開車在蘆洲區永安大橋追撞前車，警方到場處理時意外發現他的車內有2把改造手槍和1包海洛因，唾液毒品快篩顯示毒駕涉犯公共危險罪嫌，員警到他的住處又搜出3包海洛因和安非他命。記者林昭彰／翻攝

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車禍 毒品

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