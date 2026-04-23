乾洗醉漢名牌包及10萬現金 禿頭竊嫌躲網咖遭逮畫面曝

新北市新莊區32歲劉男前天（21日）凌晨醉倒在路上，醒來時發現裝有10萬元現金的皮包被偷走。新莊警調閱監視器鎖定1名禿頭男涉嫌，今晨循線前往板橋區1間網咖將59歲杜男逮捕，查扣剩餘贓款3300元及被害人的名牌包，詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，涉嫌乾洗醉漢的杜男與家人失聯近40年，平時居無定所行蹤遍佈雙北、基隆、桃園，交通工具多以步行及大眾運輸工具為主。前天凌晨杜男行經新莊區榮華路二段時，發現劉男因酒醉倒臥在馬路旁，頓時起意上前竊取劉男包包，犯案後為規避警方查緝還進行變裝。

新莊警獲報調閱監視器鎖定涉案的杜男身分，對他出沒地點做地毯式清查後，終於掌握杜男行蹤，今天凌晨1時在板橋區館前東路1間複合式網咖漫畫店將杜男逮捕，並查扣剩餘的3300元贓款，接著再到新莊區中原路1間公寓樓梯間內尋獲劉男的名牌包。警方詢後將杜男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新莊警至板橋區1間網咖逮捕杜姓男子。記者黃子騰／翻攝

警方查扣杜男花剩的贓款及變裝的衣物。記者黃子騰／翻攝

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