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彰化福興鄉代被控酒駕撞傷86歲姑婆逃逸…還找親媽頂罪？警方回應了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣福興鄉葉姓鄉民代表本月21日晚間8時，涉嫌開車撞傷86歲王姓老婦人後，肇事逃逸， 老婦家屬則指控葉當時涉嫌酒駕肇事逃逸，事後又找自己母親頂罪。鹿港警分局表示，葉姓代表隔天即22日下午2時主動到案，酒測值0，也查無找人頂罪情事，已依肇事逃逸罪嫌函送法辦。葉姓代表的電話無人接聽。

老婦人的家人在臉書上披露，指福興鄉葉姓鄉民代表，本月21晚晚間8時許，在鹿港分局洪堀派出所附近，涉嫌酒駕撞傷他的母親也是葉姓代表的姑婆後，逃逸無蹤，直到昨天中午經洪堀派出所聯繫到案說明，還要自己母親頂罪 ，已函送彰化地檢署偵辦中。

依鹿港警分局調查，王姓老婦是本月21日晚間8時許，行走至福興鄉福3路3段483巷口時，葉姓鄉民代表駕車由福三路三段由南往北方向行駛，行駛福3路3段483巷口左轉時，將王姓老婦人撞倒受傷，葉則肇事逃逸，王姓老婦由消防局救護車送往彰濱秀傳醫院救治。

警方事後調閱路口監視器，依肇事車輛查出車主是葉姓代表，多次連繫他都未到案說明，王姓老婦的兒子報案後，並對葉涉嫌肇事逃逸提出告訴。

警方說，葉姓鄉民代表直到昨天下午2時，距肇事時間約17個小時，主動到案說明，警方為他酒測，酒測值為0，也查無王姓婦人家人所稱葉找人頂罪情事，警方偵詢後，依肇事逃逸罪嫌將葉姓代表函送彰化地檢署偵辦。

彰化縣福興鄉葉姓鄉民代表本月21日晚間8時，涉嫌開車撞傷86歲王姓老婦人後，涉嫌肇事逃逸。圖／警方提供
彰化縣福興鄉葉姓鄉民代表本月21日晚間8時，涉嫌開車撞傷86歲王姓老婦人後，涉嫌肇事逃逸。圖／警方提供

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