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台東太麻里三和外海SUP翻覆！海巡聯手漁民火速救起2人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣太麻里鄉三和外海今清晨發生一起水域意外，2名從事立式划槳（SUP）活動的民眾不慎翻覆落水，因體力不支無法自行返回岸邊，幸在海巡人員與在地漁民通力合作下，迅速獲救，未釀成傷亡。

海巡署第十巡防區指揮部表示，上午6點33分接獲通報，指出事發地點位於三和定置漁場外海、距岸約200公尺處。立即調派第一三岸巡隊三和安檢所、第三機動巡邏站及巡防艇前往現場，並同步聯繫附近作業漁船支援救援行動。

約於6點49分，現場作業漁船率先抵達，成功將2名落水民眾救起並載返岸際。隨後由海巡人員進行初步檢視，確認2人意識清楚、無明顯外傷，當事人表示無需送醫，隨即自行離開。

海巡單位提醒，從事海域遊憩活動前，應事先掌握海象資訊，善用「GoOcean海洋遊憩風險平台」查詢即時風速、海流及天候狀況，同時留意各項警戒資訊，避免於風浪不穩時下水，以確保自身安全。

台東縣太麻里鄉三和外海今清晨發生一起水域意外，2名從事立式划槳（SUP）活動的民眾不慎翻覆落水，因體力不支無法自行返回岸邊，幸在海巡人員與在地漁民通力合作下，迅速獲救。圖／第一三岸巡隊提供
台東縣太麻里鄉三和外海今清晨發生一起水域意外，2名從事立式划槳（SUP）活動的民眾不慎翻覆落水，因體力不支無法自行返回岸邊，幸在海巡人員與在地漁民通力合作下，迅速獲救。圖／第一三岸巡隊提供

台東 海巡署 漁民

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