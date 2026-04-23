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影／全台唯二！台中警犬Uhoo通過德國高級認證「高難度氣味追蹤」沒問題

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大警犬隊領犬員蕭至汎、警犬Uhoo，近日參與德國聯邦救難犬協會（BRH）辦理的高級路徑追蹤考試、MT-Negative氣味否定測驗，上周獲頒資格認證證書，今年僅有Uhoo獲得，成為全台灣繼桃園市消防局的搜救犬後，第二支取得該高級資格的工作犬，市刑大表示，Uhoo的工作能力，將加強協尋失聯人士、偵辦刑案的能量。

台中市刑大表示，德國聯邦救難犬協會（BRH）17日在台中東海大學辦理MT-Suche（Spur）高級路徑追蹤考試及MT-Negative氣味否定測驗，該項考核被視為國際間高難度氣味追蹤測驗，當天有13隻工作犬分別參與初級、高級的認證測試，僅Uhoo通過高級認證。

目前全台除有2隻工作犬取得此項高級認證，也讓僅服役3年1月的Uhoo，成為全台各警犬隊中，唯一具備「路徑追蹤」技術的單位，大幅提升台中地區的治安與救援量能。

在MT-Suche（Spur）高級測驗中，受測犬隻需在超過1公里的路徑上，追蹤殘留8至24小時的氣味，受測的Uhoo需在一小時內，憑藉微弱皮屑、殘留氣味，在複雜的城鄉環境，重建出唯一正確的行進路徑。

另外，MT-Negativ氣味否定測驗則是考驗人犬默契，因實務現場常充斥各種新鮮氣味的干擾，領犬員與犬隻如何「讀懂對方」，是該項測試的重點，讓分秒必爭的任務中「精準判斷」，避免盲目搜尋。

台中市刑大隊長紀延熹說，獲得高級認證，除了感謝蕭至汎、Uhoo的辛苦訓練外，也需向消防署特種搜救隊致謝，提供寶貴的訓練名額，讓警政、消防與民間單位得以共同受訓、交流成長。

台中市刑大警犬Uhoo通過德國聯邦救難犬協會的高級認證。圖／台中市刑大提供
台中市刑大警犬Uhoo通過德國聯邦救難犬協會的高級認證。圖／台中市刑大提供

台中市刑大警犬Uhoo（右一）、領犬員蕭至汎（右二）通過德國聯邦救難犬協會的高級認證。圖／台中市刑大提供
台中市刑大警犬Uhoo（右一）、領犬員蕭至汎（右二）通過德國聯邦救難犬協會的高級認證。圖／台中市刑大提供

德國 警犬

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