獨／保五警開槍案延燒！總隊長內部信引反彈 基層質疑「自願優先」破壞排序

保安警察第五總隊高雄仁武營區槍響事件延燒，本報再接獲爆料，怒指外調名單於公布前即開放「自願支援」優先選填，造成排序失衡，另質疑維持總隊勤務必要內勤人員免外調且資格不符者仍留任，甚至利用關係運作規避，引爆不公平黑箱爭議全面升溫。

隨著以總隊長盧廷彰名義，發布安撫並回應外調支援制度爭議的內部信件曝光，基層反彈聲浪不減反增，多名基層員警再度出面爆料，直指所謂「公開透明」的外調機制，卻出現「自願優先」與「內勤排除」等操作方式，實際運作與對外宣稱的排序原則出現明顯落差，問題核心已從單一員警失控，轉向整體制度公平性。

內部信指出，本次支援勤務是因應地方公職人員選舉維安需求，依據警政署計畫辦理，總隊預計派遣40名警力前往高雄及台南等地支援8個月，支援期間自5月1日至今年底，同時說明支援人員排序經扣除曾支援過其他機關、病號、懷孕及維持總隊勤（業）務等必要人員外，支援名冊再依遷調積分由低至高排序，並自2023年採排序方式支援適用至今。

信中指明，這次於本月17日上午10時在總隊行政大樓7樓禮堂辦理公開選填志願，全程錄影公開透明，並無黑箱作業，但基層質疑實務運作並非完全依照此順序進行。

基層員警不滿，在正式公告名單前，有隊部已先行開放部分同仁「自願支援」，並允許他們優先選填支援單位，此機制原意在於鼓勵員警主動承擔任務，但在實際操作上，卻導致原本依積分排序的機制扭曲，出現排序較後者因「自願」得以提前選填勤務地點，反而讓原本積分較高、理應優先選填的員警，失去選擇離家較近或較符合家庭需求的支援地點，形成所謂「自願者先選、排序前者後選」的插隊現象。

有基層指出，這名開槍抗議的吳姓警員就是被列入支援名單，因長期多次外調，原本期待這次可依排序選填較近單位，但在自願者優先選填後，可選擇的地點已所剩有限，導致心理落差與不滿情緒累積；雖然鳴槍行為本身已涉及紀律與刑責問題，但基層普遍認為，其背後反映的並非單一個人情緒，而是制度設計與執行之間的落差。

爆料進一步指稱，信中所稱「維持總隊勤（業）務等必要人員」範圍過於模糊，是類人員多屬內勤或行政職務人員，其中不乏期別或資格與規定不符者，長期未曾被列入支援輪序，成為固定免於外調留任者；基層質疑，若相關人員並未具備特殊專長或不可替代性，卻能持續留任內勤，甚至有人利用關係運作規避支援，讓第一線外勤員警長期承擔支援勤務，造成輪序負擔不均。

另有員警透露，部分內勤人員雖符合外調條件，但仍以「維持業務需要」為由排除在支援名單之外，且未建立明確標準或公開審查機制，讓基層難以理解其合理性，如106年特考班的女警攝影公差及總隊長副機要秘書，均遭指控資歷不符規定，卻疑似憑藉關係規避為期8個月的選舉治安支援勤務；長期下來，逐漸形成「有人幾乎不用外調、有人反覆被指派」的結構性現象，也讓外調制度在形式公開之下，仍被質疑存在人為裁量空間。

爆料員警直言，問題核心並非外調支援與否，而是制度是否公開透明，尤其面對選舉維安等重要任務，同仁均能理解選舉期間地方警力吃緊，願意配合支援，真正不滿之處在於「制度是否具備一致且可預測的標準，以及是否能讓所有人承擔相對公平的勤務責任？」

員警痛批，不公平、不公正、不公開的制度長期在體制內不斷上演，今天同仁大力反映，上級長官沒有正視解決問題，而是應付社會大眾，敷衍了事，「表面公平、實際例外」的不一致制度一再出現。

除副總隊長對外公開說明「絕無黑箱，難以個別例外通融」，總隊長的內部信也特別敘明「所有支援人員（含吳員）仍依內政部警政署規劃於5月1日準時至各相關支援單位報到，無新聞媒體所稱不用出勤等情事」；爆料者坦言「現實仍然是有關係就沒關係，黑箱沒有因為報導被揭開，只是這幾天暫時被移到陰影處。」

雖然總隊長內部信同時提出多項策進作為，包括未來每月定期公開支援輪序名單、成立支援同仁群組即時反映問題，並給予支援人員每月嘉獎及考績加分等措施，試圖安撫基層情緒。

不過，隨著基層持續提出不同觀點，外界關注焦點已逐漸從單一鳴槍事件，轉向制度設計與執行是否存在落差？警界人士指出，若外調制度未能建立明確且可被檢驗的標準，即使程序形式公開，仍難以消除基層疑慮；相關爭議後續如何處理，將攸關組織內部信任與紀律維繫。