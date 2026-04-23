影／太扯！香爐蓋從天而降砸傷機車夫妻影像曝 警追查來源

基隆市暖暖區昨中午發生一起罕見意外事故，騎機車在路口等紅燈的陳姓夫妻，突遭不明來源之香爐蓋自高處墜落擊中，造成2人受傷送醫，所幸傷勢均屬輕微，警方追查香爐蓋來源。

市警第三分局調查，案發地點在暖暖區八堵路，當時62歲陳姓男子騎乘普通重型機車後載61歲林姓妻子，在停等紅燈時，突有香爐蓋自上方墜落擊中兩人，致陳男頭部輕微受傷、林女眼角流血，兩人自行前往醫院就醫。

八堵所副所長王愛榮說，警方獲報後立即到場處理，並展開調查。經訪查附近民眾表示，目擊香爐蓋疑似自八堵路某處上方墜落，但無法確認確切來源。警方查訪周邊住戶，在其中一處頂樓發現一座無蓋香爐，但住戶堅稱原本即無香爐蓋，警方尚難認定與本案相關。

警方調閱周邊監視器畫面發現，該香爐蓋是自八堵路一帶上方墜落至路口，但因畫面角度及清晰度限制，到目前還無法明確辨識實際掉落的建築物或樓層，相關來源仍待進一步釐清。

王愛榮表示，雖傷者暫不提告，仍將持續追查香爐蓋來源，並加強周邊環境安全查察，防範類似高空墜物事件再次發生，以確保民眾通行安全。

一個香爐蓋從天而降砸傷機車夫妻，警追查來源。記者游明煌／翻攝