聽新聞
0:00 / 0:00
影／太扯！香爐蓋從天而降砸傷機車夫妻影像曝 警追查來源
基隆市暖暖區昨中午發生一起罕見意外事故，騎機車在路口等紅燈的陳姓夫妻，突遭不明來源之香爐蓋自高處墜落擊中，造成2人受傷送醫，所幸傷勢均屬輕微，警方追查香爐蓋來源。
市警第三分局調查，案發地點在暖暖區八堵路，當時62歲陳姓男子騎乘普通重型機車後載61歲林姓妻子，在停等紅燈時，突有香爐蓋自上方墜落擊中兩人，致陳男頭部輕微受傷、林女眼角流血，兩人自行前往醫院就醫。
八堵所副所長王愛榮說，警方獲報後立即到場處理，並展開調查。經訪查附近民眾表示，目擊香爐蓋疑似自八堵路某處上方墜落，但無法確認確切來源。警方查訪周邊住戶，在其中一處頂樓發現一座無蓋香爐，但住戶堅稱原本即無香爐蓋，警方尚難認定與本案相關。
警方調閱周邊監視器畫面發現，該香爐蓋是自八堵路一帶上方墜落至路口，但因畫面角度及清晰度限制，到目前還無法明確辨識實際掉落的建築物或樓層，相關來源仍待進一步釐清。
王愛榮表示，雖傷者暫不提告，仍將持續追查香爐蓋來源，並加強周邊環境安全查察，防範類似高空墜物事件再次發生，以確保民眾通行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。