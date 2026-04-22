原想拚綠島鄉長…台東縣議員王姷力涉貪 晚間移送地檢

台北市警中正一分局近日瀰漫著一股哀傷氣息，從警10年、兩線二星的警務員陳芊雯18日喜迎女兒「安安」誕生，孰料因產後大出血，經急救一天無效，20日凌晨離開人世，年僅36歲。由於陳芊雯生前盡忠職守、人緣極佳，噩耗傳出長官和同仁都十分不捨，難過稱芊雯是中正一稱最溫暖的後盾，熱衷幫忙，任何勤務都有她的身影，警友會也發起募款，盼社會伸出援手。

2026-04-22 21:57