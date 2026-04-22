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原想拚綠島鄉長…台東縣議員王姷力涉貪 晚間移送地檢
台東調查局人員今天搭乘海巡署船艦前往綠島帶回台東縣議員王姷力，媒體詢問時，她表示，被檢舉貪污，對相關情況不了解。晚間移送台東地檢署複訊。
立法院於民國113年6月三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正案，將縣市議員助理補助費上限由每月新台幣8萬元調升至16萬元，新制實施逾1年，台東檢調單位日前接獲檢舉，指部分議員助理費疑有使用不當情形。
調查局台東縣調查站今天上午搭乘海巡署船艦前往綠島，將王姷力帶回台東調查。媒體詢問時，她回答「被檢舉貪污，對情況不了解，一切還好。」
台東縣調查站今晚將王姷力和相關人員移送台東地檢署複訊。台東地檢署表示，相關案件偵辦中。
王姷力計畫參選綠島鄉長，日前登記爭取國民黨提名。國民黨台東縣黨部主委吳秀華晚間表示，將視情況發展。
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