影／「氰化物」字條虛驚 環境部毒災應變隊2次採驗確認無毒化物

基隆市中正區北寧路一棟大型社區，今天消防局及警方獲報有屍臭味，破門發現獨居張男子死在屋內，警方赫然發現死者貼有紙條寫「裡HCN（氰化物），不要進去」。消防局今晚澄清表示，經環境部毒災應變隊2次採驗均沒有採集到毒化物，現場並無毒化物外洩，也沒有緊急疏散民眾。

基隆市消防局表示，中正區北寧路一處大型社區今天上午11時18分，據報傳出疑似有屍臭味，消防局下午2時43分接獲警察局通知，派遣消防人員及車輛協助處理。

經破門發現屋內張姓男子（52歲）已經明顯死亡，因為已屍腐且氣味明顯，市警察局通報環境部化學物質管理署北區環境事故專業技術小組人員到場處理，經毒災應變隊2次採驗均沒有採集到毒化物，現場並無毒化物外洩，也沒有緊急疏散民眾之情形。

市警第二分局八斗子派出所所長陳志峰指出，警消人員到場發現張男大體，因有字條寫可能有劇毒氰化氫（HCN），具高度致命風險，警方不敢大意隨即通報環保局毒物科到場協助排除，並由環境部化學物質管理署及北區環境事故專業技術小組進行空氣濃度毒物檢測，確認現場已無毒物氣體反應。

警方說，現場另有查扣鐵氰化鉀、硝酸等物品，初判兩單獨品項並不具毒性，現場暫時排除外力介入，因死者死亡多時，已有腐爛情況，死因難判，死者為獨居擔任鐵工，後續將報請地檢署相驗，釐清詳細死因，並查明為何寫有毒化物紙條。

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環境部毒災應變隊2次採驗確認無毒化物，「氰化物」字條虛驚。記者游明煌／翻攝