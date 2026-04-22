生前負責總統特勤…北市女警產後大出血離世 同仁嘆：她體貼到讓人心疼

台北市警中正一分局近日瀰漫著一股哀傷氣息，從警10年、兩線二星的警務員陳芊雯18日喜迎女兒「安安」誕生，孰料因產後大出血，經急救一天無效，20日凌晨離開人世，年僅36歲。由於陳芊雯生前盡忠職守、人緣極佳，噩耗傳出長官和同仁都十分不捨，難過稱芊雯是中正一稱最溫暖的後盾，熱衷幫忙，任何勤務都有她的身影，警友會也發起募款，盼社會伸出援手。

陳芊雯出生雲林，後與家人定居新北三重，因喜愛警察工作，直接考警大研究所從警，2016年畢業後在北市警局勤務指揮中心任職，2021年4月調至中正一分局，先後待過行政組、督察組，期間督察組業務更是負擔總統特勤重任。

據悉，由於中正一分局的總統特勤是所有分局重中之重，陳芊雯近年把這個業務辦得很好，分局原本要推薦她競選今年6月的全國模範警察，不料榮譽尚未及身，就先發生憾事。

陳芊雯在長官眼中，是辦事最讓人放心的夥伴，有長官受訪稱，芊雯為人溫厚，舉手投足間總帶著一分真誠與體貼，是那股最安靜、卻也最堅定的力量，對同仁總是細心關懷，在他人需要時主動伸出援手，讓辦公室的氛圍充滿了溫潤的暖意，面對任務，從不推諉，總以責無旁貸的初心全力以赴。

「她真的太體貼了，體貼到讓人心疼」，另有同仁回憶，陳芊雯預產期將近時，為了不讓組內業務停擺，遲遲不願請假，直到大家百般勸說，才在4月3日清明連假開始請待產假，卻沒想到，成了她與同仁在辦公室的最後一面。

據了解，陳芊雯18日凌晨進入三重某診所分娩，過程中突發大量失血，情況一度危急，隨後轉院至新北市立聯合醫院，後再轉至馬偕醫院全力搶救。19日當天，中正一分局的通訊群組裡滿是同仁的集氣與祈禱，雖一度恢復呼吸心跳，最終仍因出血過多致缺氧，20日凌晨近2點羽化成天使。

陳芊雯留下的女兒「安安」，目前身體狀況尚未穩定，因出生時缺氧受損，仍留在新生兒加護病房接受觀察治療。由於陳芊雯從警資歷尚淺，相關撫卹有限，中正一分局警友辦事處感念陳芊雯生前對治安的貢獻，主動發起專款信託專案。

戶名： 台北市警察之友會中正第一辦事處陳世俊 銀行： 臺灣銀行城中分行（銀行代碼 004） 帳號： 045001011501 分局聯絡窗口： 行政組長 宋柏達 0939-807254 行政組警務員 黃于綾 0955-899799 （註：匯款時請註明「捐款者姓名」，以利彙整製作芳名錄及開立收據。）