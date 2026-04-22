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來不及見孩子…中正一分局女警產後離世 愛女腦缺氧受損治療中

中央社／ 台北22日電

圖為台北市警中正一分局外觀。聯合報系資料照
圖為台北市警中正一分局外觀。聯合報系資料照

台北市警察局中正第一分局陳姓女警18日產下首胎，卻因產後大失血急救不治，女嬰也因腦部缺氧受損接受治療中，因未來醫療之路艱辛漫長，警分局主動發起募款，盼各界伸援手。

據悉，陳姓女警平日負責重要首長安全勤務工作，在母親節前夕，她產下首胎女嬰「安安」，也是她人生最珍貴的禮物，但她因產後失血過多，歷經急救1天後，於20日凌晨辭世，連看一眼剛出生的女兒都來不及，令各界心痛、不捨。

由於女嬰「安安」身體狀況尚未穩定，腦部也因缺氧受損，仍在新生兒加護病房接受治療與觀察，未來醫療與照護之路漫長且充滿挑戰。

中正一分局全體深感不捨，主動對外發起募款活動。透過募款文可了解，陳姓女警在工作上認真盡責，深獲長官和同事信任，也是令人安心與溫暖的女孩，但因任警職年資尚淺，相關撫卹有限，遺屬除要悲痛接受其辭世一事，還要面臨照護「安安」的沉重經濟壓力。

中正一分局表示，誠摯懇請社會各界善心人士伸出援手，無論金額多寡，都是對失去母親的「安安」最溫暖的守護與支持，後續將成立專款專用的信託帳戶，讓大家的愛心能妥善運用，陪伴「安安」平安成長，直到成年18歲。

捐款帳戶戶名為台北市警察之友會中正第一辦事處陳世俊，台灣銀行城中分行（004）045001011501，匯款時請註明「捐款者姓名」，以利彙整製作捐款芳名錄及警友會收據。

愛心 捐款 警察 女警

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