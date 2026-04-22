影／台南46歲女原本相約弟弟吃飯 不料成湯德章紀念公園旁平房大火焦屍

46歲陸姓女子獨居在台南市中西區一間平房，近日原本要與從中國大陸工作返台的弟弟吃飯，今天卻意外在屋內燒成焦屍；警方確認身分後，經檢察官指示，已將遺體移置至台南市立殯儀館，將待弟弟製作筆錄後，明天會同法醫相驗，消防局火調科明天也將進入火場調查。

台南市消防局今天下午4時2分接獲報案，中西區青年路14巷內一間平房2樓冒出大火，立即派遣中正等分隊共22車47人趕往，於4時27分撲滅火勢；由於現場土地為王姓地主所有，初步獲報房屋都是空屋，但消防5時入內處理殘火，發現一具焦屍，已經被大火燒至面目難認。

據了解，現場房屋原本為台南市團管區土地，王姓地主買下土地後，已對房屋住戶提起拆屋還地訴訟，獲得勝訴，但尚未強制執行，原本住戶多半已離開；王表示，他與這些住戶沒有租賃關係，雖然有訴訟，但他也不曉得是誰留在房屋內尚未離開，有鄰居也以為都已成空屋。

經警方調查焦屍所在房屋的門牌號碼地址，確認有一名46歲陸姓女子設籍，輾轉聯繫上陸女弟弟，請他前往認屍；據指出，陸女其他家人已前往中國大陸工作定居，陸女弟弟剛返台，原本跟姊姊相約要一起吃飯，沒想到會發生大火，導致天人永隔，目前已前往派出所製作筆錄。

永華里里長鄭雀燕聽聞里內發生大火，立即趕往現場關心，她表示陸女原本跟著爺爺一起住在這裡，後來就剩陸女一個人；有鄰居指出，陸女都會叫外賣，這二天也有看到外送員來送餐，沒想到會發生意外。另一名鄰居則表示，他的房屋與起火平房間隔僅30公分，還好火勢未延燒。

由於火警位置鄰近湯德章紀念公園，附近人潮眾多，許多民眾好奇在附近圍觀，議論紛紛；稍早葬儀社人員已將陸女遺體移置台南市立殯儀館，警方在製作弟弟筆錄後，明天將報請檢察官相驗，釐清陸女死因，消防局火調科明天上午9時也將進入火場，釐清起火點與起火原因。

46歲陸姓女子獨居在台南市中西區一間平房，今天原本要與從中國大陸工作返台的弟弟吃飯，卻意外在屋內燒成焦屍。記者袁志豪／攝影

46歲陸姓女子獨居在台南市中西區一間平房，今天原本要與從中國大陸工作返台的弟弟吃飯，卻意外在屋內燒成焦屍。記者袁志豪／翻攝