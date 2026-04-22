影／北市機車男「S型大法」閃迴轉小黃 下秒直撞違停貨車再撞標誌桿斷雙腿

32歲于姓男子今天下午騎機車要去上班，行經重慶南路三段與汀州路口時，為了閃避一輛迴轉的計程車，使出「S型大法」，在不煞車的情況下成功繞過，沒想到下一秒直直撞上路邊違停的小貨車，小貨車上的冰箱被撞飛，機車騎士雙腿骨折送醫，所幸生命跡象穩定。

監視器畫面曝光，只見于男車速不慢，看到計程車出現後不煞車、選擇繞過，原本順利繞過計程車，孰料「頭過腳沒過」，正面撞上路邊違停的小貨車，撞擊力道大，連小貨車要搬運的冰箱都被撞飛，于男也撞上路邊燈桿，燈桿硬是晃動了數下。

中正二警方到場，協助全身擦挫傷的于男送醫，初步確認他雙腿都斷了，詢問計程車司機43歲賴姓男子，他稱迴轉後有看到騎機車的于男，原本有要左彎閃一下，但還是來不及，相當自責。

警方發現于男撞上的小貨車違規停在人行道上，詢問駕駛50歲丁姓男子，他稱當時正要把冰箱搬下車，是顧客的東西，事後被警方製單舉發。

據了解，傷者于男當時騎車趕著去信義區的餐廳上班。