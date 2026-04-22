影／破門驚見劇毒「氰化物」字條！1男屍飄惡臭 專案小組全副武裝採驗

基隆市中正區北寧路一棟大型社區，今天消防局及警方獲報有人多日未見行蹤，消防人員會同警方破門進入發現張姓男子死在屋內，警方赫然發現死者貼有紙條寫「裡HCN（氰化物），不要進去」，各單位為求慎重，通報環境部毒災隊到場處理。經兩次檢測，目前尚未有發現氰化物反應，現場並未有氰化物外洩，也沒有疏散住戶。

基隆市消防局上午11點獲報，會同警方、社區總幹事破門，因為當時門反鎖，警方找來鎖匠開門，發現內門有橫桿扣住，破壞後進入屋內。

警方說，張男（52歲）死在房間內，現場飄出惡臭，警方房門留有下紙條，寫「裡HCN（氰化物），不要進去」，由於氰化物屬於劇毒，環境部化學物質管理署北區環境事故專業技術小組到場處理，基隆市環保局、消防局在現場設除汙設備。

專案小組持設備進屋內查驗，帶回車上分析，第一次未發現有氰化物反應，今晚6時30分第二次進入大樓的人員完成檢測。警方聯絡屋主，死者家屬，張男獨居，死亡原因還待了解，家屬表示不知情。

警方說，有拉封鎖線，但未疏散住戶。據指出，經過專案小組兩次進入屋內測驗，並未發現氰化氫，到今晚7時確定排除危險性，沒有任何氰化物反應，但大體屍體味，目前現場持續封鎖，將交由地檢署檢察官相驗處理。

基隆一社區破門搶救男死亡，驚見「氰化物」字條，全副武裝採驗。記者游明煌／翻攝

基隆一社區破門搶救男死亡，驚見「氰化物」字條，全副武裝採驗。記者游明煌／翻攝

基隆一社區破門搶救男死亡，驚見「氰化物」字條，全副武裝採驗。記者游明煌／翻攝

基隆一社區破門搶救男死亡，驚見「氰化物」字條，全副武裝採驗。記者游明煌／翻攝

基隆一社區破門搶救男死亡，驚見「氰化物」字條，全副武裝採驗。記者游明煌／翻攝

基隆一社區破門搶救男死亡，驚見「氰化物」字條，全副武裝採驗。記者游明煌／翻攝

基隆一社區破門搶救男死亡，驚見「氰化物」字條，全副武裝採驗。記者游明煌／翻攝