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消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南即時報導

南科群創光電今傍晚驚傳汽車與機車不明原因擦撞，共有4人受傷送醫，其中1人一度受困車底被救出，4人意識均清楚，這起車禍罕見發生在廠區道路，引起外界關注，詳細原因待深入釐清。

台南市消防局119勤務中心在今下午約5時30分獲報南科園區有車禍救護，緊急調派南科分隊、第四救護大隊新化中隊等分隊趕往，消防隊員一度撲空，進一步詢問車禍地點不在園區一般道路，而是罕見在業者管制區內。

經查，車禍為面板大廠群創光電廠區內道路，傳出轎車與多輛機車擦撞，警方初步清查，這起車禍共造成3女1男受傷，2女1男為群創員工均為46歲，52歲轎車女駕駛是來洽公，4人意識均清楚，分別送往永康奇美醫學中心、台南市立安南醫院救治。

不過受困車內被救出的女員工傷勢較嚴重，可能須住院進一步檢查。至於肇事原因與責任歸屬持續由警方深入調查中。

南科群創廠區傍晚傳出車禍，共4人送醫，1名女員工一度受困車底，幸運由消防隊員及時救出。記者謝進盛／翻攝
南科群創廠區傍晚傳出車禍，共4人送醫，1名女員工一度受困車底，幸運由消防隊員及時救出。記者謝進盛／翻攝

南科群創廠區傍晚傳出車禍，共4人送醫，1名女員工一度受困車底，幸運由消防隊員及時救出。記者謝進盛／翻攝
南科群創廠區傍晚傳出車禍，共4人送醫，1名女員工一度受困車底，幸運由消防隊員及時救出。記者謝進盛／翻攝

車禍 群創 南科

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