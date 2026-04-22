影／台南湯德章紀念公園旁空屋大火 消防入內赫見焦屍身分難辨

台南市消防局今天下午4時2分接獲報案，中西區青年路14巷內一間空屋2樓冒出黑煙，立即派遣中正等分隊共22車47人趕往，首波車組4時7分抵達；經出水搶救，4時17分控制火勢，4時27分撲滅，確認火勢無延燒，5時入內處理殘火時，在屋內發現一名焦屍，身分待確認。

消防局指出，初步獲報該處為空屋，沒想到入內處理殘火時發現有一名焦屍，已被燒至面目難認，也無法辨識年紀、性別；目前已請里長聯繫屋主確認情況，轄區第二警分局獲報也已派員到場調查，待釐清焦屍身分、死亡原因，將通知家屬製作筆錄，報請檢察官相驗。

今天火警位置鄰近湯德章紀念公園，又正是下班尖峰時間，許多經過民眾紛紛拿起手機攝影，上傳社群媒體Threads表示，青年路、中山路這附近火災，請大家注意空氣品質跟交通，不要一直看，圓環交通很危險；有店家表示青年路已封路，通行要改走中山路；也有人表示，被濃煙燻到流眼淚。

消防局指出，初步獲報該屋為空屋，沒想到入內處理殘火時，發現有一名焦屍，已經被大火燒至面目難認，也無法辨識年紀、性別。記者袁志豪／翻攝

消防局指出，初步獲報該處為空屋，沒想到入內處理殘火時，發現有一名焦屍，已經被大火燒至面目難認，也無法辨識年紀、性別。記者袁志豪／翻攝

消防局指出，初步獲報該處為空屋，沒想到入內處理殘火時，發現有一名焦屍，已經被大火燒至面目難認，也無法辨識年紀、性別。記者袁志豪／翻攝

消防局指出，初步獲報該處為空屋，沒想到入內處理殘火時，發現有一名焦屍，已經被大火燒至面目難認，也無法辨識年紀、性別。記者袁志豪／翻攝

消防局指出，初步獲報該處為空屋，沒想到入內處理殘火時，發現有一名焦屍，已經被大火燒至面目難認，也無法辨識年紀、性別。記者袁志豪／翻攝