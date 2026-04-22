快訊

吳卓源認了！被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

被李貞秀私訊索討金錢、要求「錢要乾淨」？陳清龍回應了

為兩國對話鋪路...伊朗稱美有意解除封鎖「油價應聲轉跌」 但又有貨櫃輪被擊

聽新聞
0:00 / 0:00

北市商圈赫見醉漢持30公分柴刀閒晃 見警嚷嚷「有人要殺我」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

劉姓男子日前酒醉、精神不穩，拎著長約30公分的柴刀在中山區中原街一帶遊蕩，引發路人恐慌報警，警方到場不見人影，循線調閱監視器畫面，在百公尺外、林森北路上的欣欣百貨前找到他，劉男辯稱帶刀是為了「自保」，還嚷嚷著「有人要殺我」，警方依法查扣柴刀，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

中山警方19日中午12時50分許接獲民眾報案，稱一名身穿藍色上衣的男子手拿長刀在中原街亂晃，行徑怪異，警方趕抵時，該男子已失去身影，員警不敢大意，立刻調閱監視器畫面清查，發現男子往林森北路商圈方向移動。

約15分鐘後，警方在林森北路上的欣欣百貨前的騎樓找到該名劉男，當時他正坐在路邊休息，警方上前盤查聞到他身上濃濃酒氣，經酒測，酒精濃度每公升達0.61毫克。

雖然劉男當時拿著刀刃長近30公分的柴刀未揮舞傷人，但在人潮眾多的商圈無故攜帶刀械，已涉嫌違法社維法第63條，警方隨即查扣柴刀，並將劉男帶回派出所偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓男子日前酒醉拿著柴刀走在路上，被民眾發現行徑怪異報警。記者翁至成／翻攝
劉姓男子日前酒醉拿著柴刀走在路上，被民眾發現行徑怪異報警。記者翁至成／翻攝

監視器 北市 警察

延伸閱讀

桃園男無照上路遭攔查 保大警「聞」出1.2萬支彩虹菸

影／林口餐廳深夜遭3黑衣人砸店 門窗玻璃螢幕全毀警追緝中

都是乘客！台中龍井車禍一死一重傷 駕駛肇逃警追緝中

大清早喝醉捷運出口辱罵路過上班族 下場吃上公然侮辱送辦

相關新聞

影／為撿100元！阿嬤跳台中車站月台被拉起 鐵警局：將追查最高罰5萬

台中市有網友今天在網路平台Threads分享，一名老婦為了撿拾100元，上午11時許跳下台鐵台中車站的月台，幸好網友看到後，趕緊將婦人拉起，才無衍生意外，鐵路警察局台中分局表示，此案未接獲報案，將調閱監視器後，釐清身分開罰，最高可罰5萬元。

挾怨報復檢舉人？蘆洲警認了情緒失控「冒名訂餐19次」 分局長鞠躬道歉

「絕對不會因為是自己同仁涉案就放過！」新北市近期有數人在報案檢舉之後遭冒名訂餐惡搞，警方查出竟是蘆洲警分局員警所為，分局長王耀輝下午代表向社會大眾鞠躬道歉，說明涉案警員將記過、調職、移送法辦。

北市商圈赫見醉漢持30公分柴刀閒晃 見警嚷嚷「有人要殺我」

劉姓男子日前酒醉、精神不穩，拎著長約30公分的柴刀在中山區中原街一帶遊蕩，引發路人恐慌報警，警方到場不見人影，循線調閱監視器畫面，在百公尺外、林森北路上的欣欣百貨前找到他，劉男辯稱帶刀是為了「自保」，還嚷嚷著「有人要殺我」，警方依法查扣柴刀，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

影／黑煙漫天！台南湯德章紀念公園旁傳火警 青年路封路消防急救援

台南市消防局今天下午4時2分接獲報案，中西區青年路與開山路口一間平房2樓冒出黑煙，立即派遣中正等分隊共22車47人趕往，首波車組於4時7分抵達；據了解現場為空屋火警，初步回報無人受困；經消防出水搶救，於4時17分控制火勢，4時27分撲滅，確認火勢無延燒。

虎頭山驚魂！貨車下坡煞車失靈 連撞凌志與BMW翻肚釀3傷

范姓男子今天上午駕駛貨車行經桃園區成功路三段虎頭山下坡路段，疑因煞車失靈失控衝向對向車道，猛烈撞擊BMW與凌志轎車後向左側翻，當場造成3人受傷送醫，桃園警分局交通中隊到場交管，經檢測排除酒駕，詳細肇責仍待調查。

所長調職扯出酒店招待傳聞 嘉市二分局：調職決定早於檢舉

嘉義市政府警察局第二分局南門派出所張姓前所長日前遭調任非主管職務，隨後傳出其曾與所內吳姓警員涉足有女陪侍的酒店。嘉義市警局對此回應，張姓警官的職務調整主因是工作表現問題，且在接獲不當場所傳聞前就已決定調職，兩者並無直接關聯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。