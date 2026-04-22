北市商圈赫見醉漢持30公分柴刀閒晃 見警嚷嚷「有人要殺我」

劉姓男子日前酒醉、精神不穩，拎著長約30公分的柴刀在中山區中原街一帶遊蕩，引發路人恐慌報警，警方到場不見人影，循線調閱監視器畫面，在百公尺外、林森北路上的欣欣百貨前找到他，劉男辯稱帶刀是為了「自保」，還嚷嚷著「有人要殺我」，警方依法查扣柴刀，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

中山警方19日中午12時50分許接獲民眾報案，稱一名身穿藍色上衣的男子手拿長刀在中原街亂晃，行徑怪異，警方趕抵時，該男子已失去身影，員警不敢大意，立刻調閱監視器畫面清查，發現男子往林森北路商圈方向移動。

約15分鐘後，警方在林森北路上的欣欣百貨前的騎樓找到該名劉男，當時他正坐在路邊休息，警方上前盤查聞到他身上濃濃酒氣，經酒測，酒精濃度每公升達0.61毫克。

雖然劉男當時拿著刀刃長近30公分的柴刀未揮舞傷人，但在人潮眾多的商圈無故攜帶刀械，已涉嫌違法社維法第63條，警方隨即查扣柴刀，並將劉男帶回派出所偵辦。

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