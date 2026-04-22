虎頭山驚魂！貨車下坡煞車失靈 連撞凌志與BMW翻肚釀3傷

范姓男子今天上午駕駛貨車行經桃園區成功路三段虎頭山下坡路段，疑因煞車失靈失控衝向對向車道，猛烈撞擊BMW與凌志轎車後向左側翻，當場造成3人受傷送醫，桃園警分局交通中隊到場交管，經檢測排除酒駕，詳細肇責仍待調查。

桃園交通中隊分隊長李㦤修說，駕貨車的范男上午9時34分，沿著桃園區成功路三段下坡往大有路方向行駛，據他方表示，行駛途中，車輛煞車突然就失靈了，導致下坡路段讓他無法減速，整輛貨車失控跨越分向限制線，衝入對向車道。

正巧對向當時由游姓男子駕駛黑色BMW轎車沿成功路三段上坡往環保公園方向，行經事故地點閃避不及遭貨車正面撞擊，大貨車在強大撞擊力道下當場側翻，並在滑行過程中再次波及後方由黃姓男子駕駛的凌志轎車，現場零件碎裂一地，貨車橫躺路中央，一度造成交通中斷。

桃園交通中隊據報，立即指派員警趕抵現場進行疏導，同時通知救護人員前往，發現貨車駕駛范男、遭撞車主游男及車內一名乘客共3人，身體均有多處輕微擦傷與挫傷，所幸送醫救治後並無大礙。

警方於現場依規定對三名駕駛人實施酒精濃度檢測，經施測後酒測值均為零，證實並無酒後駕車情事，為避免造成後續交通壅塞，警方派遣拖吊車輛於一小時內完成排除工作，恢復現場通車。

李㦤修表示，本案後續的肇事責任歸屬，將由警方根據現場採證及監視器畫面進一步釐清，同時呼籲，駕駛人行經長下坡路段時，務必保持低速檔行駛並嚴格遵守標誌指示減速；平時應落實車輛零件與煞車系統的定期保養檢查，以確保行車安全，避免類似交通意外再次發生。

范姓男子今天上午駕駛貨車行經桃園區成功路三段虎頭山下坡路段，疑因煞車失靈失控衝向對向車道，猛烈撞擊BMW與凌志轎車後向左側翻，當場造成3人受傷送醫。記者陳恩惠／翻攝

范姓男子今天上午駕駛貨車行經桃園區成功路三段虎頭山下坡路段，疑因煞車失靈失控衝向對向車道，猛烈撞擊BMW與凌志轎車後向左側翻，當場造成3人受傷送醫。記者陳恩惠／翻攝

范姓男子今天上午駕駛貨車行經桃園區成功路三段虎頭山下坡路段，疑因煞車失靈失控衝向對向車道，猛烈撞擊BMW與凌志轎車後向左側翻，當場造成3人受傷送醫。記者陳恩惠／翻攝