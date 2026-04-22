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挾怨報復檢舉人？蘆洲警認了情緒失控「冒名訂餐19次」 分局長鞠躬道歉

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

「絕對不會因為是自己同仁涉案就放過！」新北市近期有數人在報案檢舉之後遭冒名訂餐惡搞，警方查出竟是蘆洲警分局員警所為，分局長王耀輝下午代表向社會大眾鞠躬道歉，說明涉案警員將記過、調職、移送法辦。

據了解，遭惡搞的民眾共有5人，涉案28歲馮姓警員疑因不滿他們經常提出檢舉而挾怨報復，但警方並未證實被害人是否為俗稱的「檢舉達人」，僅說馮員坦承因為個人思慮不周、情緒失控犯案。

馮姓警員是警專36期，2019年畢業分發至蘆洲警分局延平派出所服務，去年10月改調勤務指揮中心負責接收報案資訊。他自3月24日至4月18日以私人手機透過VPN（虛擬私人網路）變更虛擬位置閃躲IP定位。

冒用檢舉人個資向大台北地區多家必勝客、海底撈訂餐、訂位共計19次，每筆訂單從1千多元到9千餘元不等，合計超過9萬元，但每筆訂單都因餐廳先向客人確認而取消，並未實際出餐、付款，沒有造成損失。

分局長王耀輝說，警方接獲報案之後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱分析店家訂單資訊與資通資料交叉比對，自檢清查勤務指揮中心執勤員警，馮員經個別懇談後坦承犯案，沒有其他員警參與，亦非報案系統漏洞或個資外洩。

全案除了已有4人報案，警方另外找到1名尚未報案的被害人，並已主動聯繫通知協助調查。關於馮姓警員不當蒐集並利用民眾報案個資，除記1大過調離現職，警詢後將依妨害信用、偽造私文書罪嫌、以及違反個資法移送法辦。勤指中心主任連坐處罰，調整為非主管職務，後續再依刑事偵審結果及民事和解情形，續行檢討處置追究相關人員考監責任。

王耀輝表示，對於員警不當行為造成警譽受損深表痛心遺憾，他代表蘆洲警分局向被害民眾、以及受影響店家致歉。同時衷心提醒所有執法人員，凡走過必留痕跡，切勿心存僥倖衝動行事，警方絕對不會因為是自己同仁涉案就放過！

新北市近期有數人在報案檢舉之後遭冒名訂餐惡搞，警方查出竟是蘆洲警分局員警所為，分局長王耀輝下午代表向社會大眾鞠躬道歉，說明涉案警員將記過、調職、移送法辦，主管連帶處分。記者林昭彰／攝影
新北市近期有數人在報案檢舉之後遭冒名訂餐惡搞，警方查出竟是蘆洲警分局員警所為，分局長王耀輝下午代表向社會大眾鞠躬道歉，說明涉案警員將記過、調職、移送法辦，主管連帶處分。記者林昭彰／攝影

新北市近期有數人在報案檢舉之後遭冒名訂餐惡搞，警方查出竟是蘆洲警分局勤務中心員警所為，分局長王耀輝下午代表向社會大眾鞠躬道歉，說明涉案警員將記過、調職、移送法辦，主管連帶處分。記者林昭彰／攝影
新北市近期有數人在報案檢舉之後遭冒名訂餐惡搞，警方查出竟是蘆洲警分局勤務中心員警所為，分局長王耀輝下午代表向社會大眾鞠躬道歉，說明涉案警員將記過、調職、移送法辦，主管連帶處分。記者林昭彰／攝影

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