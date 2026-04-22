中市西屯潮洋溪遭建商排泥水汙染 中市府勒令停工並裁罰

台中市西屯區潮洋溪遭建商排放泥水，台中市都發局表示，獲報後派員稽查後確認，建商開挖地下室抽排水時，未充分沉澱即逕行排放，已要求工地停工，並依法裁罰。

台中市都發局昨日獲報後立即派員稽查，確認建商在地下室開挖抽排水時，未經充分沉澱即逕行排放，已要求工地停工，並依「台中市建築管理自治條例」裁處承造人9000元罰鍰，並限期改善；環保局也依違反「水汙染防治法」裁罰3萬元，捍衛環境品質。

都發局表示，為維護周邊建築安全，已會同結構工程技師公會到現場會勘，確認目前監測報告的傾斜與沉陷量尚在安全範圍內。現場除要求工地實施緊急應變措施並停止開挖作業，亦要求須依核准的計畫書完成濾沙池設置，經都發局確認後才可繼續作業。目前潮洋溪現場放流水質已恢復清澈，將持續監控防範。

都發局強調，建築工地執行地下水排放前，應確實設置沉砂與濾沙設施，確保水質無虞才可排放。未來執行地下室開挖專案稽查時，將把抽排水作業列為重點查核項目，加強檢視處理設施及作業流程；若查獲違規情事將從嚴裁處，維護環境品質與施工秩序。