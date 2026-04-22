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影／為撿100元！阿嬤跳台中車站月台被拉起 鐵警局：將追查最高罰5萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有網友今天在網路平台Threads分享，一名老婦為了撿拾100元，上午11時許跳下台鐵台中車站的月台，幸好網友看到後，趕緊將婦人拉起，才無衍生意外，鐵路警察局台中分局表示，此案未接獲報案，將調閱監視器後，釐清身分開罰，最高可罰5萬元。

鐵路警察局台中分局表示，有關網路平台發布貼文及影片，經查是今天上午11時50分，有一名女子從台中車站第一月台跳下軌道，但此案未民眾、台鐵報案。

台中分局表示，將調閱監視器畫面，查明該行為人動向、身分後通知到案說明，依違反鐵路法第57條第2項、第70條第1項規定函請交通部裁處，可處1萬元至5萬元罰鍰。

一名網友今天在網路平台Threads分享一段影片，影片中婦人在台中車站的第一月台跳下軌道，網友留言「阿嬤！不要為了幾霸摳跳下去，火車再3分鐘就進站了，還好有把你拉上來」，引發議論。

台中車站今天有一名婦人跳下月台，被網友拍下。圖／摘自Threads
台中車站今天有一名婦人跳下月台，被網友拍下。圖／摘自Threads

火車 阿嬤 台鐵 台中

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