所長調職扯出酒店招待傳聞 嘉市二分局：調職決定早於檢舉

嘉義市政府警察局第二分局南門派出所張姓前所長日前遭調任非主管職務，隨後傳出其曾與所內吳姓警員涉足有女陪侍的酒店。嘉義市警局對此回應，張姓警官的職務調整主因是工作表現問題，且在接獲不當場所傳聞前就已決定調職，兩者並無直接關聯。

第二分局長林思妙說，張姓警官在工作表現上有不配合及屢勸不改的情形，其所列舉的具體事證已於4月上旬報請市警局。林思妙表示，針對主管的考核是一致的，但張員未能達成規定要求。

督察長何明祥表示，張員在執行特勤時方式不妥，且勤務編排存在缺失，分局長早已反映需調整其職務。

針對張姓警官與吳姓警員疑似接受他人招待、涉足西區某間有女陪侍酒店的傳聞，警局表示目前仍在查證中。林思妙表示，相關傳聞指稱的事件發生於1個多月前，並非執行公務時當場查獲，目前同仁皆予以否認。

警局強調，根據警政署規定，非因公涉足有女陪侍的不妥當場所必須受處分。何明祥表示，此案正由第二分局深入調查，若查證屬實，將依規定嚴謹處理。

張姓所長日前接受本報訪問時，本人也否認涉足不正當場所的指控。