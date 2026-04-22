北市消防局社區防災園遊會 體驗地震、火災學防災

近來地震頻仍，台北市消防局為提升社區居民防災意識，今天攜手松山區公所合辦「社區防災園遊會」，現場設置地震體驗車及防火宣導車供民眾實際體驗，藉此學習正確防災觀念。

消防局第三救災救護大隊上午攜手松山區公所，於成美左岸河濱公園聯合舉辦「社區防災園遊會」活動，結合防災宣導與全民健走推廣，建構社區公共安全防護網，加強住戶防災意識，以達到「社區零災害、安全社會化」目的。

本次防災園遊會設置宣導項目，消防局透過新聞稿說明，包含居家防火知識宣導、地震防災宣導、防範一氧化碳中毒宣導、CPR、AED及哈姆立克法急救教學，以及滅火器操作教學等多種項目。

同時，現場還有地震體驗車及防火宣導車，供民眾實際體驗地震來臨如何應變及火災發生時滅火技巧，使其在面對火災、地震等突發狀況時，能具備基本的自我保護能力。

消防局說，除了防災教育外，現場還規劃完善的健走路線，讓民眾為自身健康充值，養成良好的休閒習慣。

「防災不能等災害發生才準備，唯有平時建立正確觀念，才能守護自身與家人安全」，消防局表示，此活動不僅增進松山區鄰里間的情感聯繫，也希望透過防災園遊會，讓民眾輕鬆學習實用防災知識，共同提升社區整體防災意識和能力。