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未保強制險又騎註銷車上路 彰化騎士違規罰額5640元起跳

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化監理站及彰化警察局交通隊昨天在大村鄉執行聯合安全檢查勤務時，查獲1輛因未投保強制險而遭註銷牌照卻違規行駛道路的機車，依法舉發可處5640元，至於機車並當場拖吊及移置保管的相關費用，以及追繳車使用期間的相關稅費必須另計，可謂因小失大。

監理站指出，此件被查獲的機車車主，使用註銷牌照車輛，依違反道路交通管理處罰條例可處3600元，未投保強制險罰鍰1500元，衍生追繳的公路使用養護安全管理費為540元，共計5640元。

彰化監理站站長黃建興指出，汽機車未投保強制險，依據車種類型與情境設有不同罰則，汽車處3千元至1萬5千元罰鍰，機車處1千500元至3千元罰鍰，微型電動二輪車則處750元至1500元罰鍰。若未投保肇事，將加重處9千元至3萬2千元罰鍰，且肇事者還須負擔對被害人的賠償責任。

彰化監理站提醒，車輛如經註銷牌照，應盡速至公路監理機關繳回號牌，不可再繼續行駛；若還要繼續使用，汽車牌照，經吊銷或註銷者，須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格，始得再行請領牌照，才能再行駛道路，切勿心存僥倖繼續行駛或停放道路，若經查緝將處3600元至1萬0800元罰鍰，汽車當場移置保管並扣繳牌照，後續還將追繳使用期間的稅費。

車主如欲查詢牌照狀態，可透過監理服務網／首頁／汽機車／行照及牌照查詢。

彰化監理站及彰化警察局交通隊昨天在大村鄉查獲1輛因未投保強制險而遭註銷牌照卻違規行駛道路的機車，除依法舉發外，機車並當場拖吊及移置保管，還要再追繳車使用期間的相關稅費。圖／監理站提供
彰化監理站及彰化警察局交通隊昨天在大村鄉查獲1輛因未投保強制險而遭註銷牌照卻違規行駛道路的機車，除依法舉發外，機車並當場拖吊及移置保管，還要再追繳車使用期間的相關稅費。圖／監理站提供

彰化監理站及彰化警察局交通隊昨天在大村鄉查獲1輛因未投保強制險而遭註銷牌照卻違規行駛道路的機車，除依法舉發外，機車並當場拖吊及移置保管，還要再追繳車使用期間的相關稅費。圖／監理站提供
彰化監理站及彰化警察局交通隊昨天在大村鄉查獲1輛因未投保強制險而遭註銷牌照卻違規行駛道路的機車，除依法舉發外，機車並當場拖吊及移置保管，還要再追繳車使用期間的相關稅費。圖／監理站提供

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