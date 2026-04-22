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積欠房租不滿催討！北市萬華租客友人攻擊房東等釀2傷 警逮3人送辦

中央社／ 台北22日電

北市萬華區昨晚發生持刀傷人事件，警消獲報到場處理，發現是租客李姓姊弟積欠房租，陳姓房東和林姓房仲到場催討、協商，竟遭租客友人蔡男持刀攻擊，全案依法送辦。

台北市警察局萬華分局西園路派出所昨晚11時許接獲110報案，稱轄內西園路附近有處住宅發生持刀傷人糾紛，立即派員趕往現場處理。

警方到場發現有2名男子分別在腹部及手部有多處穿刺傷、意識清醒，立即協助送醫治療。

經調查了解，傷者陳姓房東和林姓房仲昨晚到場催討租客李姓姊弟積欠兩個月房租共新台幣6萬元，但協商未果，不料在旁觀看的李姓姊弟友人蔡男突然持摺疊刀攻擊，造成陳男和林男身上有多處刀傷。

警方現場逮捕蔡男等3嫌，後續在屋內查扣犯案用摺疊刀1把、毒品海洛英注射針筒、安非他命吸食器及大麻研磨器等物品。

全案詢後將3嫌依涉傷害罪及毒品危害防制條例等罪，移請台北地檢署偵辦。

北市 房租 房仲

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