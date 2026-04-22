警方盤查過程中發現劉男車上有濃烈毒品香菸氣味，果然在車上搜到1萬2000支的第三級毒品「彩虹菸」。圖：讀者提供

桃園市保安警察大隊員警昨（21）日深夜執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車未依道路標線指示行駛，隨即上前攔查。經查證身分確認駕駛23歲劉姓男子並未取得駕照。警方隨即依法進行舉發並移置保管車輛。然而，警方盤查過程中發現劉男車上有濃烈毒品香菸氣味，果然在車上搜到1萬2000支的第三級毒品「彩虹菸」，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪移請桃園地方檢察署偵辦。

保大員警於劉男車內起獲1萬2000支摻有第三級毒品成分之毒品香菸，俗稱彩虹菸或香香菸，全案依法偵辦。圖：讀者提供

警方說明，員警在會同劉男清點車內貴重財物時，於車內聞到濃烈毒品香菸氣味，劉男自知法網難逃，始向警方坦承車內包裹即為毒品香菸，經警方仔細查找，共於車內起獲1萬2000支摻有第三級毒品成分之毒品香菸，俗稱彩虹菸或香香菸，全案依法偵辦。

保大隊長詹枝松表示，此次查獲毒品數量龐大，若流入市面將嚴重危害青少年身心健康，同時呼籲民眾遠離毒品，切勿心存僥倖非法載運禁藥，以免自毀前程。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男無照上路遭攔查 保大警「聞」出1.2萬支彩虹菸