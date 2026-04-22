關車燈、遮車牌、怪手摸黑作業 檢環警瓦解棄置營建混合廢棄物犯罪鏈

環境部環境管理署中區環境管理中心、地方政府環保局及經濟部水利署河川分署，偕同臺灣臺中地方檢察署指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局中部地區機動工作站及臺中市調查處等機關組成專案小組，歷經長時間辛勤查察及溯源，多次徹夜蹲點埋伏蒐證，成功瓦解橫跨全臺西部多個縣市，相互掩護且高度組織化之環保犯罪網絡。在中區環境管理中心參與破獲的4起案件中，臺中地方檢察署迄今已起訴35名自然人及3家法人，查扣曳引車與怪手等重型機具高達68部，強力打擊環保犯罪。

廢棄物黑幫，詐租土地掩埋廢棄物。中區環境管理中心透過遠端監控、行車軌跡分析與智慧勾稽，偕同專案小組陸續查獲多起營建混合廢棄物非法棄置案件，經深入分析發現，各案非獨立事件，犯罪成員間聯繫密切、相互掩護，形成龐大的非法產業鏈。

本案首波查獲連姓主嫌集團，假借堆置土石方與貿易出口塑膠之名，詐租臺中市龍井區土地，並於廢棄物載運車輛上偽造清除許可證字號，非法傾倒掩埋營建廢棄物、廢塑膠及含有戴奧辛、重金屬之有害事業廢棄物。專案小組後再查獲連嫌所屬集團成員，如法炮製，於臺中市清水區高美濕地旁租地，透過 LINE 群組即時調度違法車隊，將北部營建混合廢棄物運往該處傾倒，並由專人操作推土機迅速覆土掩埋，以掩飾犯行。

起底廢棄物轉運黑心鏈，揭發跨縣市棄置河川地之惡行。在查獲連姓主嫌集團的同時，專案小組由嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭棄置廢棄物案向上溯源，中區環境管理中心運用環保系統大數據，勾稽營建工地申報資料，並搭配分析數萬筆清除車輛行車軌跡，鎖定廢棄物來源自臺中市西屯區一處非法設置之廢棄物轉運站，經調查，該不法集團看準河川地偏僻且易遭河水沖刷滅證的特性，專挑中南部偏僻河床作為棄置點（俗稱土尾），將該轉運站內之營建混合廢棄物交由非法清運車隊，棄置於嘉義赤蘭溪、南投濁水溪、彰化烏溪、雲林虎尾溪等河床地。

此外，專案小組又於同期間查獲另一吳姓主嫌集團，該集團除參與河川地棄置案外，並與土尾業者聯繫，將設置於臺中豐原區非法廢棄物轉運站之營建混合廢棄物，經由非法車隊運往臺中市龍井區海堤旁、新竹縣寶山鄉及雲林縣崙背鄉等地棄置，嚴重危害國土環境。

犯罪集團「反監控」，深夜河床的獵梟行動，人贓俱獲。犯罪集團網絡龐大且互通有無，透過廢棄物「仲介」、「車隊」運輸、現場「把風」與「土尾」收受，層層串聯形成一條龍式的非法產業鏈，其犯案手段極為狡猾，不只利用領有廢棄物清除許可之機構設立非法轉運站，企圖以「合法掩護非法」，更經常利用深夜凌晨時段，進行廢棄物棄置作業。

為規避查緝，犯罪集團於棄置現場派有專人站哨把風及密集巡視，還設置攝影機反監控，作業車輛則刻意遮蔽或污損車牌、關閉車燈，連負責回填廢棄物的怪手皆「摸黑」作業，極力掩飾不法，肆意將廢棄物棄置於農地、河床及偏遠廠房。專案小組透過科技執法手段，即時掌握犯罪動態，為閃避把風或巡邏眼線，中區環境管理中心與辦案人員在深夜埋伏於河床或隱蔽點，運用熱顯像儀在漆黑中精準鎖定非法車輛與怪手作業位置，見時機成熟，徒手翻越堤防一舉出擊，逮獲正在從事非法棄置之犯嫌，人贓俱獲。

環境管理署指出，此犯罪網絡對國土環境的破壞力驚人，經專案小組已開挖並量測之棄置點，遭非法傾倒的面積即逾7萬平方公尺，廢棄物體積高達9萬餘立方公尺，初估環境復原費用超過新臺幣2.5億元，行徑相當惡劣。本案臺中地方檢察署已查扣涉案資產8,894萬元，並向法院聲請沒收逾1,000萬元的犯罪所得，迄今仍持續溯源偵辦中。各地方環保局並已啟動環境復原程序，命行為人負起清理責任或進行追償，拒絕全民為環境污染買單。

環境管理署強調，依據廢棄物清理法第46條規定，任意棄置有害事業廢棄物或未領有許可文件或未依許可內容清除處理廢棄物，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金，警告意圖非法棄置廢棄物者，切莫心存僥倖、以身試法。檢環警及經濟部水利署各河川分署等機關將持續深化聯防機制，秉持「環境正義，守護國土」的信念，瓦解環保犯罪產業鏈。