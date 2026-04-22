桃園男酒醉開車駛進大學機車停車場 多輛學生機車遭殃被擦撞

桃園市63歲柯男昨晚酒後開車在中央大學附近圓環逆向行駛，疑意識不清車輛竟然兩次闖入學生摩托車停車場，有的機車差點被撞下山坡，警方據報緊急攔下車，柯酒測值0.63mg/L，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局興國派出所昨晚7時許獲報，中大路停車場內有交通事故，立即派員到場。查出柯男疑意識不清加上路不熟，駕駛自小客車駛機車停車場後，因為通道狹窄，擦撞停車場內多輛機車，現場無人受傷，不過因為是學生的摩托車居多，有學生目睹汽車進出兩次，引起騷動，畫面也被PO上網路平台。柯隨後下車離開現場，員警到場找到人酒測值0.63mg/L，全案警詢後依涉公共危險罪嫌偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，酒後駕車危害自身及他人安全，警方對於酒駕、毒駕持續以巡邏、路檢等勤務加強查緝，嚴正執法絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖，務必遵守「酒後不開車」原則，共同維護用路安全。