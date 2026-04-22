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「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市民檢舉五股芳洲公園周邊<a href='/search/tagging/2/違停' rel='違停' data-rel='/2/103701' class='tag'><strong>違停</strong></a>卻被冒名「方洲六」訂餐惡搞事件延燒多日，民眾質疑110報案系統被駭客入侵或<a href='/search/tagging/2/警察' rel='警察' data-rel='/2/111817' class='tag'><strong>警察</strong></a>有<a href='/search/tagging/2/內鬼' rel='內鬼' data-rel='/2/250003' class='tag'><strong>內鬼</strong></a>？結果警方自檢清查竟發現蘆洲警分局勤務中心1名警員涉案，將記過調職、主管連帶處分。資料照／蘆洲警分局外觀
新北市民檢舉五股芳洲公園周邊違停卻被冒名「方洲六」訂餐惡搞事件延燒多日，民眾質疑110報案系統被駭客入侵或警察有內鬼？結果警方自檢清查竟發現蘆洲警分局勤務中心1名警員涉案，將記過調職、主管連帶處分。資料照／蘆洲警分局外觀
新北市民檢舉五股芳洲公園周邊違停卻被冒名「方洲六」訂餐惡搞事件延燒多日，民眾質疑110報案系統被駭客入侵或警察有內鬼？結果警方自檢清查竟發現蘆洲警分局勤務中心1名警員涉案，將記過調職、主管連帶處分。

據了解，1名男子18日檢舉五股區方洲六路芳洲公園車輛違停，不久之後卻收到多筆「必勝客」披薩店訂單及「海底撈」餐廳訂位通知，訂位姓名竟寫「方洲六」，但是他並不姓方、懷疑電話遭人報復盜用，憤而提告妨害名譽。

新聞曝光之後又有另1名男子指稱4月初也遇到類似情況，民眾不斷提出質疑，到底是110報案系統被駭客入侵或蘆洲警分局有內鬼？案發後新北市警察局與蘆洲警分局均主動自檢調查，向店家調閱訂單查詢IP釐清案情。

結果竟然查出蘆洲警分局勤務指揮中心1名執勤員警涉案，是他惡作劇訂餐。據了解該名警員服務年資約5年，後續將記一大過調離現職，分局勤務中心主任連帶處分調非主管職務。今天下午蘆洲分局長王耀輝將召開記者會針對調查結果及處置情形向社會大眾說明。

新北 必勝客 警察 違停 內鬼

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