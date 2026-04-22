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深夜85浬吊掛 黑鷹直升機、海巡海空接力救受傷印尼漁工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

宜蘭東北海域昨（21）日傳出漁工受傷事故，蘇澳籍漁船「漁順吉66號」上一名印尼籍漁工作業時遭漁具擊傷，經遠距醫療評估需緊急送醫。空中勤務總隊花蓮駐地深夜派遣黑鷹直升機，在外海85浬處完成吊掛，今凌晨順利將傷患送抵花蓮就醫。

空勤總隊表示，花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨下午接獲通報，該漁船位於宜蘭東北方海域，傷者出現出血狀況，須立即後送，由於距離遙遠，先由海巡署新北艦在花蓮東北外海約140浬處與漁船會合，接駁傷患及1名陪同人員後，全速南下航行。

晚間11時許，空勤總隊出動編號NA-713黑鷹直升機執行任務，由正副駕駛與機工長及海巡吊掛人員組成機組，在深夜11時40分於花蓮東北外海85浬、台灣與沖繩群島間海域會合，機組隨即進行空中偵察與風險評估，並由吊掛人員出艙操作吊籃。

面對夜間能見度不佳與海象不穩等挑戰，機組人員仍在深夜11時55分順利完成傷患及陪同者吊掛，隨即飛返花蓮。直升機於今天凌晨0時44分降落花蓮機場，由消防局救護車接手，後送至花蓮慈濟醫院治療。

空勤總隊指出，本次任務結合海巡與空中救援力量，在長距離與惡劣條件下完成接力，成功搶回寶貴救援時間，傷患送醫時意識清楚，任務圓滿達成。

蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨不慎遭漁具擊傷，空勤總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。圖／空勤總隊第一大隊第三提供
蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨不慎遭漁具擊傷，空勤總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。圖／空勤總隊第一大隊第三提供

蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨不慎遭漁具擊傷，空勤總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。圖／空勤總隊第一大隊第三提供
蘇澳籍漁船上一名印尼籍漁工昨不慎遭漁具擊傷，空勤總隊深夜出動黑鷹直升機，與海巡署新北艦海空聯合救援成功。圖／空勤總隊第一大隊第三提供

直升機 宜蘭 花蓮

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