桃園85歲失智婦獨自開車外出 楊梅開到中壢警及時攔人

桃市85歲謝姓婦人昨晚趁家人開車回來未熄火，竟把車開走外出，婦人有阿茲海默失智、定向力不佳等症狀，家人擔心發生意外報警協尋。楊梅警分局調閱車輛可能路線的監視器，確認車往中壢方向行駛，最後協調中壢警方協助，及時攔下婦人和車輛未發生意外。

楊梅警分局頭洲派出所昨晚約7時30分獲報，立即調派巡佐朱志維、警員江爵安到婦人家了解狀況，確認車號和廠牌等特徵後，調閱監視器追查車輛行蹤，發現車往中壢區方向行駛，於是由勤務指揮中心通報協助攔查，半小時後由中壢警分局在中壢區月桃路攔下車輛。

楊梅警方隨後趕赴現場，確認老婦人身分後帶回頭洲派出所休息，通知家人接她回家，並呼籲家中若有失智長者，應隨時留行蹤，避免其單獨外出，以防發生危險；警方也建議家人讓長者配戴識別證件，或相關聯絡資訊，也可善用定位設備，以利走失時能即時尋人。