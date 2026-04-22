影／三重地主用巨石封堵隔壁社區停車場 車子開不出去住戶報警提告

新北市三重區重陽路三段27巷某社區地下停車場出入口是別人的土地，疑因停車收費與土地使用權爭議，地主一怒之下昨天運來3個大型實心混凝土方塊封堵車道。住戶的車開不出去，憤而報警提出強制、恐嚇告訴。

大同公園周邊多半是房屋與人口密集、巷弄狹小的老舊社區，三重警分局表示，昨天看見有人在臉書社團貼文描述爭議，主動派員前往關心，初步了解疑因地主不滿隔壁社區管委會收費出租停車位，且雙方對車道使用權爭議無法取得共識，因此封堵出入口。

光明派出所副所長陳信榮指出，員警除建議雙方循民事途徑協調解決，並嚴正告誡若有涉及非法妨礙他人通行、危害安全、令人心生畏懼等刑事權益遭侵害亦可提出告訴。後來已有住戶提告強制罪及恐嚇罪嫌，警方依法受理偵辦中。