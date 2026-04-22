高雄鳳山貨車突竄火 載千公斤廢電池釀災

桃市85歲謝姓婦人昨晚趁家人開車回來未熄火，竟把車開走外出，婦人有阿茲海默失智、定向力不佳等症狀，家人擔心發生意外報警協尋。楊梅警分局調閱車輛可能路線的監視器，確認車往中壢方向行駛，最後協調中壢警方協助，及時攔下婦人和車輛未發生意外。

2026-04-22 11:06