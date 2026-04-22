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高雄鳳山貨車突竄火 載千公斤廢電池釀災

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區今天清晨發生貨車火警，車斗冒煙後起火，熊熊火焰上升，令居民吃驚。據了解，貨車司機鍾姓男子載運廢棄電池等物，在高速公路便發覺車斗冒煙，趕緊下交流道，不久起火，確實起火原因待消防局調查。

今天清晨6時許，鍾姓司機（32歲）駕駛貨車，從國道1號下交流道，經高雄市鳳山區瑞隆東路停車，車斗便起火燃燒。火苗瞬間燃起，並造成大量濃煙竄升，火苗也波及路旁店家招牌。

消防局獲報，立即動員趕赴火場，不斷灌水後才撲滅火勢，未傳出傷亡。

鍾姓司機向警、消表示，他車上載有逾1000公斤的手機回收鋰電池，原預計運往屏東處理，但是在高速公路時，便從後照鏡發現車斗冒煙，才趕緊開下匝道，但不久後火勢即全面燃燒，整個車斗陷入火海。

高雄1輛貨車今天清晨載廢電池冒煙，停車不久車斗便燃起熊熊火苗。圖／讀者提供
高雄1輛貨車今天清晨載廢電池冒煙，停車不久車斗便燃起熊熊火苗。圖／讀者提供

高雄1輛貨車今天清晨載廢電池冒煙，停車不久車斗便燃起熊熊火苗。圖／讀者提供
高雄1輛貨車今天清晨載廢電池冒煙，停車不久車斗便燃起熊熊火苗。圖／讀者提供

熊熊 高速公路 高雄市

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