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離奇事故！男機車騎士闖國道逾30公里 跳下3層樓高溪流「邊走邊游」警消傻眼

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高北上台南仁德路段今清晨發生一起離奇事故，1名機車男騎士自30公里外高雄楠梓交流道闖入國道，至仁德路段不明原因突跳下路旁約3層樓高三爺宮溪「邊走邊游」，消防隊員趕至搜救，男子情緒不穩，幸僅擦挫傷送醫，詳細原因國道警方調查中。

中山高北上台南仁德路段今清晨發生一起離奇事故，機車男騎士闖入不明原因突跳下路旁3層樓高的三爺宮溪「邊走邊游」，詳細原因警消釐清中。記者謝進盛／翻攝
中山高北上台南仁德路段今清晨發生一起離奇事故，機車男騎士闖入不明原因突跳下路旁3層樓高的三爺宮溪「邊走邊游」，詳細原因警消釐清中。記者謝進盛／翻攝

台南市消防局119勤務中心是今晨5時47分獲報，國1北向327.1公里台南仁德路段有機車誤闖國道案，消防局趕往同步通知國道警方，警消抵達發現機車倒在內側車道，發現機車已遭1部自小客車及1部自用大貨車先後撞擊，現場未發現機車騎士

警消在該路段坡堤旁發現疑似該騎士的鞋、衣及皮包，經持續搜索，7時43分在北向327.3公里坡堤下三爺溪發現有男子打赤膊，扛著長形器具，有目擊者還一度看到他在溪「邊走邊游」游泳，8時6分由消防人員將上岸後送醫檢查。初步了解，患者疑精神狀況不佳，但意識清楚。

國道警方追查，男子是由高雄楠梓交流道北上闖入一路往北，檢視相關影像判斷騎士是自行由高速公路跳下排水溝，因當事人精神狀態無法正常應答，騎上高速公路原因尚無法確認。

騎士經檢測無酒精及毒品反應。至於為何會跳入三爺宮溪？原因仍待深入調查中。

國道 高速公路 機車騎士

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