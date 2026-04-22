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熱心企業家慨贈警用肩燈 竹警夜間執勤有保障

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

為提高辨識度及員警安全性，順牌有限公司董事長劉元順董不吝慷慨解囊捐贈警用肩燈500組，供員警服勤使用，新竹警察局今天辦理捐贈儀式，局長陳源輝代表基層警察受贈這批警用LED肩燈，並回贈感謝狀及紀念品。

警方指出，新竹市各重要道路，交通流量甚大，為維護行車安全，警方不定時實施交通稽查及路檢勤務，在白天時沒有照明上的問題，但於夜間執勤時，雖有路燈及巡邏車警示燈的輔助，仍需要明確辨識。

警察局說明，順牌有限公司董事長劉元順長期熱心警政公益，除了擔任國道公路警察之友會主委外，同時也是台北市警察局中正二分局及新竹縣警察局橫山分局警友辦事處主任、新竹縣警察局義勇交通大隊長，為警民合作維護社會治安、有效提升警察團隊形象，做出最大貢獻與協助，此次慷慨捐贈本局肩燈，展現了對警察工作的肯定與支持，更是對市民生命財產安全莫大的關心。

局長陳源輝表示，感謝劉元順關懷基層警察執勤的安全問題並以具體行動展現對警察的支持，捐贈警用肩燈能強化員警夜間執勤辨識度、提升員警執勤安全，確保警察能安心執行各項交通疏導及取締勤務，全力保障市民的福祉。

為提高辨識度及員警安全性，順牌有限公司董事長劉元順董不吝慷慨解囊捐贈警用肩燈500組，供員警服勤使用。圖／警方提供
為提高辨識度及員警安全性，順牌有限公司董事長劉元順董不吝慷慨解囊捐贈警用肩燈500組，供員警服勤使用。圖／警方提供

為提高辨識度及員警安全性，順牌有限公司董事長劉元順董不吝慷慨解囊捐贈警用肩燈500組，供員警服勤使用。圖／警方提供
為提高辨識度及員警安全性，順牌有限公司董事長劉元順董不吝慷慨解囊捐贈警用肩燈500組，供員警服勤使用。圖／警方提供

警察 新竹

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